Terapeutul Maria Timuc, despre rugăciune. Cum trebuie să ne rugăm la Dumnezeu pentru a primi ce ne dorim

Terapeutul Maria Timuc a vorbit în emisiunea ”Voi cu Voicu” despre felul în care trebuie să ne rugăm la Dumnezeu.

”Rugăciunea făcută de la nivelul liniștii interioare are o putere fantastică. Puterea ei e desăvârșită. Puterea rugăciunii e imensă, iar fără pustnici am fi pierduți (...) Am să spun o întâmplare. Există un doctor care a avut o întâmplare spirituală desăvârșită. Un ateu, care era în faza de metastaze, a spus o rugăciune către Dumnezeu. Acesta a căzut într-un som adânc și nu numai că s-a vindecat, dar a fost și luminat (...) Am fost și eu martoră la o întâmplare, cu părintele Papacioc. M-am dus cu o prietenă la el. Prietena mea a intrat la părintele Papacioc și a stat o lungă perioadă acolo. A ieșit de acolo schimbată la față. Părintele a pus-o să scrie o rugăciune, care nu era scrisă bine. El i-a spus că atunci când spune o rugăciune să ceară exact ce vrea de la Dumnezeu, ca el să îți ofere ceea ce îți dorești. Cum zicea și Iisus Hristos: cere și ți se va da. Dumnezeu nu îți oferă până când tu nu ești conștient de ceea ce vrei.”, a declarat Maria Timuc pentru Antena 3.