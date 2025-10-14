Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere” FOTO: captură video

Fostul pilot de curse, Titi Aur, a comentat marți seară, la Antena3 CNN, cazul femeii care a fost spulberată pe o trecerea de pietoni, precizând că siguranța rutieră este o problemă care nu există pe ordinea de zi a decidenților politici din România.

“Cred că în România am avea nevoie de o lege prin care să se spună că în România trebuie să se respecte legea. Pentru că în general nu se respectă legea.

Este clar că din punct de vedere juridic, cel care a lovit pe cineva pe trecerea de pietoni, probabil, că va fi vinovatul”, a spus Titi Aur.

Sistemul, vinovatul moral al tragediei

Potrivit acestuia, dacă din punct de vedere juridic, vinovat este șoferul, din punct de vedere moral, vinovat este sistemul:

“Vonovatul moral este sistemul. Sunt toți cei care ne-au condus și ne conduc în continuare pentru că siguranța rutieră este din punctul meu de vedere copilul vitreg al societății românești. Dacă ne uităm în toate programele de campanie electorală prin care am trecut în ultimul an, partidele au promis că vor rezolva tot felul de probleme.

Niciunul nu a a avut măcar un mic articol că se vor ocupa sau vor avea în vedere și siguranța rutieră. Am discutat cu aproape toți liderii partidelor și am și am texte trimise. Mi-au spsu că așa va arăta în programul partidului. Nu a apărut în niciun partid”, a mai declarat Titi Aur.

El a atras atenția asupra lipsei educației rutiere în școli, fapt care afectează pe toți participanții la trafic:

“Dacă la drumuri se mai fac niște lucruri, nu atât cât trebuie, dar se mai fac, dacă la mașini sunt din ce în ce mai bune pentru că evoluează tehnic, pentru că producătorii le fac mai sigure, mai bune, când vorbim de om, pietonul, biciclistul, trotinetistul, motociclistul, conducătorul auto, chiar pasagerul, noi nu știm să fim nici măcar pasageri într-o mașină…noi nu știm să fim nimic pe stradă și sistemul de educație este la pământ.

Acest tânăr care a produs accidentul a trecut printr-un sistem de educație, cât a făcut el, unde sigur nu s-a făcut nimic de educație rutieră, pentru că nu se face deloc în România. A făcut o școală de șoferi, probabil, pentru că are permis de conducere, în care sigur că nu s-a făcut nimci despre conștientizare, anticipare. S-a făcut despre bagă în viteză, schimbă, semnalizează…după școala de șoferi nu se mai face nimic”.

"Când treci starda trebuie să faci patru lucruri"

În ceea ce privește tânără care și-a pierdut viața, după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni, Titi Aur a declarat că deși din punct de vedere juridic nu este vinovată, ea este vinovată din punctul de vedere al siguranței rutiere:

“Din punct de vedere legal este nevinovată, probabil, așa se va constata. Din punctul de vedere al siguranței rutiere este vinovată.

Când treci starda trebuie să faci patru lucruri. Asta trebuie să te învețe școala generală:

Primul lucru: să treci pe trecerea de pietoni; al doilea lucru: Dacă e semaforul pe verde, nu era cazul aici; al treilea lucru spune așa, și se învață în tot sistemul de educație în toate țările, dar nu și în România: trebuie să te asiguri că mașinile care vin au oprit. Cel cu mașina poate să nu oprească pentru că: nu se uită, e drogat, e sinucigaș, e băut, nu îi ține frâna. Sunt multe motive pentru care ăla s-ar putea să nu oprească. Tu pietonul trebuie să te asiguri; al patrulea lucru: să se intersecteze privirea ta cu privirea șoferului, mai ales la mașinile mari”.

Titi Aur a explicat că au fost accidente multe în care un camion a oprit la trecere, a trecut un grup de pietoni, dar șoferul nu a observat că a mai trecut un pieton întârziat, a plecat cu camionul și la strivit.

“Este groază. Asta înseamnă educție rutieră și pietonul și șoferul în cazul de față”, a conchis Titi Aur.