Trucurile la care apelează părinţii ca să-şi înscrie copiii la şcoli cât mai bune. Unele sunt la limita legii

În încercarea de a obţine locuri la şcolile cele mai bune pentru copiii lor, unii dintre părinţi apelează inclusiv la metode aflate la limita legii. De la vize de flotant, la certificate pentru cerinţe educaţionale speciale sau declaraţii privind etnii false ale copilului - aceste trucuri duc la clase supraaglomerate.

În funcţie de forma de învăţământ pe care urmează s-o frecventeze copilul, părinţii caută soluţii astfel încât să fie siguri că elevul obţine un loc la un liceu de elită, la o şcoală renumită ori la una care să fie bine-cotată, cu profesori mai buni, aşa cum recomandă alţă părinţi.

De exemplu, când vine vorba despre admiterea la liceu, părinţii apelează la certificate pentru cerinţe educaţionale speciale. Acestea sunt ceritifcate, în baza cărora, elevii beneficiază de o oră în plus pentru rezolvarea subiectelor la Evaluarea Naţională. Ceea ce, evident, că este un avantaj.

De asemenea, tot pentru admiterea la liceu, sunt situaţii în care s-ar fi folosit inclusiv atestate de apartenenţă la o anumită etnie. De exemplu, la cea rromă. În unele cazuri, au fost şi anchete deschise de procurori, după ce mai mulţi părinţi au sesizat autorităţile că, în clasele copiilor lor, sunt elevi care au astfel de adeverinţe, însă în realitate, ar fi fost obţinute în mod ilegal.