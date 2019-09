Un medic chirurg din Slatina, cu peste 20.000 de operații în spate, critici dure după cazul Caracal: Poliţistul ăsta, care are doar 51 ani, scapă nevinovat cu o pensie de 12.000 lei

sursa foto: ANTENA 3

Gheorghe Ciobanu, medic primar chirurg-ortoped pediatru, intră în continuare în gardă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unde datorită prezenţei sale se poate susţine linia de gardă chirurgicală pentru copii astfel încât cazurile să nu fie transferate la spitale de rang superior fără să fie nevoie.

A urmărit însă cazul Caracal şi ceea ce îl revoltă este lipsa de răspundere a celor implicaţi în operaţiunile de căutare, totul culminând cu pensionarea şefului Poliţiei Municipale Caracal, Nicolae Mirea, la 51 ani, şi cu vestea că pensia acestuia ar putea ajunge la 12.000 lei

„Poliţistul ăsta, care are numai 51 ani, iese cu o pensie de 12.000 lei. Are 51 ani, nu ştiu câţi are pe cartea de muncă, dar eu am pe cartea de muncă până acum, şi lucrez în continuare, mă apropii de 54 de ani. Şi ştiţi cât am pensie? 3.000 de lei. Bună, sunt mulţi doctori care au 2.000! În condiţiile în care am fost vreo 7 ani director, 20 şi ceva şef de secţie şi am cred că 20.000 de operaţii. Cum e chestia asta? Cum e?! Lucruri strigătoare la cer, te scârbesc! Eu vin în gărzi, am de operat... Eu nu mă vait, sunt mulţumit, am dus o viaţă modestă întotdeauna, să fim înţeleşi. Dar nu e drept! E ţara lui Papură Vodă. Totul e o băşcălie!“, a declarat medicul, pentru Adevărul.