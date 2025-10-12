Un sortiment de lasagna a fost retras de la vânzare dintr-un mare lanț de magazine din România. Care e motivul

Sortimentul de lasagna a fost retras de la vânzare din magazinele Carrefour / sursă foto: Getty Images

Un sortiment de lasagna vegan a fost retras de la vânzare din magazinele Carrefour, după ce s-a descoperit că pe etichetă nu este menționat faptul că produsul conține țelină – un alergen care poate provoca reacții persoanelor sensibile.

Anunțul a fost făcut de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), după ce furnizorul La Castellane Distribution SRL a notificat compania Carrefour România.

Produsul vizat este Lasagna Bolognese Vegan, 400 g, marca Come a Casa, cu lotul 5413848277247 3012140 și data de expirare 17 octombrie 2025.

Reprezentanții lanțului de magazine precizează că persoanele care nu sunt alergice la țelină pot consuma produsul fără niciun risc, însă cei care suferă de alergie sunt rugați să nu îl consume și să îl returneze în magazinele Carrefour, unde vor primi banii înapoi.

„Se recomandă persoanelor care deţin produsul menţionat mai sus, dacă sunt alergice la ţelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma acest produs fără niciun risc”, arată sursa citată.