Un taximetrist de 60 de ani a fost înjunghiat mortal în Mioveni. Suspectul e un tânăr de 21 de ani

<1 minut de citit Publicat la 10:51 22 Noi 2025 Modificat la 10:51 22 Noi 2025

Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Un taximetrist a fost înjunghiat mortal în Mioveni vineri seara, informează Poliția Română. Suspectul este un tânăr de 21 de ani.

„În această seară, în jurul orei 21:45, polițiștii din Mioveni au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist ar fi fost înjunghiat”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

La sosirea echipajelor de poliție și ambulanță, taximetristul a fost găsit inconștient.

„În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, din nefericire bărbatul a fost declarat decedat”, conform Poliției.

Ulterior, polițiștii au găsit un suspect - un tânăr, de 21 de ani, din comuna Davidești, bănuit de comiterea faptei.

„Acesta se află în custodia polițiștilor și urmează să fie condus la audieri. În continuare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Argeș, se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale”, se arată în comunicatul Poliției.