URĂRI DE ANUL NOU 2019. Cele mai frumoase URĂRI de ANUL NOU. „La Mulţi Ani, 2019!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. E momentul acela al anului în care este frumos să trimiți Urări de Anul Nou. E timpul gândurilor calde pentru cei dragi, pentru prieteni, pentru colegi. Iată cele mai impresionante Urări de Anul Nou. URĂRI DE ANUL NOU 2019.

URĂRI DE ANUL NOU 2019. În contul tău, la bancă numită Viaţa, am depus o urare pentru 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucura-te atunci când îl vei goli! La Mulţi Ani!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Un bătrânel cu chipul drag va veni la voi în prag. Să nu-l goniţi, e Moş Ajun şi vă aduce-un an mai bun! La mulţi ani!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casă plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi şi… sus paharul!!!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Viaţa e o luptă pe care o purtam zi de zi. Mai şi pierzi, mai şi câştigi, dar daca nu te dai bătut vei avea cele mai mari satisfacţii! La Mulţi Ani! Un an plin de satisfacţii!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Urări de Anul Nou Iţi doresc ca în Noul An Dumnezeu să-ţi dea 12 luni de fericire, 52 săptămâni de distracţie, 365 zile cu succes, 8760 ore cu sănătate, 525600 minute cu noroc, 31536000 secunde de veselie!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Anul Nou este la uşă, aşa că ţine minte: viaţa-i scurtă! Încalcă regulile, pune-ţi întrebări, iartă repede, iubeşte cu adevărat, râzi fără reţinere, şi nu regreta nimic din ce te-a făcut să zâmbeşti sau să simţi. La Mulţi Ani!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Lovi-te-ar trenul fericirii, trăsni-te-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani!

Spune anului ce vine să-ţi aducă numai bine. Şi mai spune-i să îţi dea tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi La Mulţi (B)Ani!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Sub un cer înalt de stele, şi cu bani şi fără bani, într-un miez frumos de noapte, lumea-şi spune: La mulţi ani! Noul An să fie un an mai bun!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Urări de Anul Nou „Va doresc de 2019 ori câte 12 luni de fericire, 52 de săptămani de distracţie, 365 de zile de succes, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute de noroc! Un An Nou fericit!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. ” Vă dorim ca în noul an în care vom intra, să aveţi parte de: 12 luni de bucurii, 52 de săptămâni de pace, 525.600 minute de credinţă şi în final 31.536.000 secunde sub Protecţia lui Dumnezeu. La Mulţi Ani!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. ” Îţi doresc atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi linişte în suflet şi cu multă dragoste în inimă.La mulţi ani 2019!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. ” Aho, Aho de anul nou! Sănătate şi iubire de la mine pentru tine, şi la anul care vine să îţi meargă numai bine. La Mulţi Ani cu bucurie, sănătate, fericire, pace şi multe împliniri. La mulţi ani, 2019!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casa şi în sufletul tău şi al tuturor celor dragi! Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2019! În speranţa unui an mai bun, vă trimit o boare de sănătate, un strop de încredere şi ceva fericire! La mulţi ani!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un an minunat!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2019”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. 2019! Un An Nou, un nou început… Uitaţi ce a fost rău, bucuraţi-vă de ce a fost bine! Vă urez din inimă să aveţi un an bun, norocos şi fericit. La Mulţi Ani!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate şi iubire Şi cu multă fericire!La Mulţi Ani 2019!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „La mulţi ani cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi si sus paharul! Un An Nou fericit!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. “Sărbători fericite alături de cei dragi! Noul an să fie presărat cu realizari remarcabile, împliniri, sănătate, fericire şi baftă!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Anul Nou a venit, spiritul a întinerit! La mulţi ani 2019!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu apropiaţii. La Mulţi Ani şi Un An Nou Fericit!” Urări de Anul Nou

„Viata mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Previziuni meteo de revelion 2019: prevăzut o furtună de pupici şi îmbrăţişări…te sfătuim să închizi umbrela şi deschide inima. La Multi Ani şi un An Nou Fericit!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani !”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Căţeluş cu părul creţ / să ai jeep-ul în coteţ / să ai vilă cu piscină / pe Madonna ca vecină / o lopată pentru bani / LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!.

„In contul tău nr. 2019 la bancă “viaţă” am depus 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucură-te atunci când îl vei goli…! La Mulţi Ani 2019!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!



