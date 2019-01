VREMEA. Din cauza condițiilor meteo, sute de localități au rămas fără energie electrică. Cine sunt oamenii afectați

Ministerul Afacerilor Interne informează, printr-un comunicat transmis duminică dimineaţă, că din cauza condiţiilor meteo nefavorabile erau, la ora 7,00, nealimentate cu energie electrică 123 localităţi din 13 judeţe, fiind afectaţi 78.480 consumatori finali.



Pentru remedierea avariilor se acţionează în teren cu 134 echipe ale distribuitorilor de energie. Cele 13 judeţe afectate sunt Brăila, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Gorj, Prahova şi Vâlcea, precizează sursa citată.



Totodată, Ministerul Afacerilor Interne precizează că monitorizează în continuare situaţia din teren prin Centrul Naţional de Conducere Integrată, care cooperează permanent cu celelalte instituţii reprezentate în Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, până la revenirea la normal a vieţii comunităţilor afectate de vremea nefavorabilă. Se menţin în stare de operativitate toate categoriile de mijloace şi echipamente pentru asigurarea acţiunilor de răspuns, astfel încât, manevra de forţe şi mijloace să se realizeze în cel mai scurt timp.



La nivelul celor 7 judeţe (Brăila, Buzău, Călăraşi, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa şi Vrancea) şi municipiul Bucureşti aflate până la ora 10,00 sub avertizare de cod galben, sunt în serviciul operativ pregătiţi să intervină peste 5.000 de angajaţi MAI - pompieri, poliţişti şi jandarmi, cu circa 2.300 de mijloace tehnice.



În contextul fenomenelor hidrometeorologice, în ultimele 24 de ore, s-au semnalat efecte la nivelul a 18 judeţe (AR, AG, BR, BZ, CL, CT, DB, GJ, GR, IF, IL, MH, OT, PH, TL, TR, VL, VS) şi municipiul Bucureşti, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 16 beciuri/curţi, deblocarea a 37 autovehicule cu 52 de persoane, degajarea a peste 1.800 copaci, 26 stâlpi de electricitate şi a 80 cabluri electrice, fiind avariate 221 autoturisme.



De asemenea, s-a intervenit pentru acordarea asistenţei medicale pentru 2 persoane rănite de crengi desprinse din copaci, iar pentru 2 pacienţi a fost necesară intervenţia autospecialelor de deszăpezire pentru deblocarea căilor de acces.

Totodată, în judeţul Ialomiţa rămân la dispoziţia comunităţilor afectate de lipsa curentului electric până la remedierea defecţiunilor, cele 16 generatoare electrice de mare capacitate puse la dispoziţie de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, menţionează comunicatul MAI.



VREMEA Conducerea MAI a solicitat prefecţilor să se asigure că există permanenţă la sediile primăriilor în zonele afectate de ninsori, polei şi ploi sau cu risc de inundaţii, până la normalizarea situaţiei.



VREMEA Potrivit informării MAI, în prezent nu sunt drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul blocat ca urmare a evenimentelor rutiere sau ca efect al manifestărilor meteorologice din ultima perioadă. Circulaţia rutieră pe DN 67C Novaci - Rânca, judeţul Gorj, este restricţionată pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, restricţie de tonaj ce va fi menţinută pe toată perioada sezonului rece. În prezent, se intervine în 4 judeţe (Ialomiţa, Dâmboviţa, Prahova şi Mehedinţi) şi municipiul Bucureşti pentru degajarea zăpezii de pe carosabil, pentru împrăştierea de materiale antiderapante şi pentru degajarea copacilor/stâlpilor căzuţi.