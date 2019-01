VREMEA. Prognoza meteo pentru următoarele ore. Vremea se strică puternic

VREMEA Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de viscol şi ninsori valabile în zone din Moldova, Oltenia şi Transilvania.



VREMEA Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în judeţele Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare se vor semnala intensificări temporare ale vântului, care la rafală vor atinge 55 - 60 km/h.



VREMEA Totodată, până la ora 14:00, în judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Braşov, Alba şi Sibiu vântul va sufla cu viteze de 55 - 65 km/h, iar zăpada va fi spulberată.



VREMEA Prognoza relevă, de asemenea, că până la ora 15:00 în localităţi din judeţul Caraş-Severin ninsoarea va fi moderată cantitativ cu depunere de strat de zăpadă de 10 - 20 cm peste cei aproximativ 15 - 20 cm depuşi în ultimele 10 ore.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM. A

VREMEA. Meteorologii prognozează, pentru următoarele două săptămâni (14 - 27 ianuarie 2019), o vreme destul de rece, dar cu fluctuaţii ale valorilor termice atât ziua, cât şi pe parcursul nopţilor, în timp ce precipitaţiile slabe cantitativ, mai ales sub formă de ninsoare, vor continua să fie prezente în majoritatea regiunilor, relevă prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată luni.



VREMEA. În Banat, temperatura aerului va avea fluctuaţii de-a lungul celor două săptămâni. Astfel, media maximelor din prima zi, de 4 grade, va scădea pe 15 ianuarie, până spre zero grade, apoi va creşte până la 7 grade, în zilele de 17 şi 18 ianuarie. Începând din 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scădea din nou, de la medii de 6 grade spre o medie de 1 - 2 grade, în perioada 21 - 23 ianuarie, după care va urma o uşoară creştere, spre 4 grade. Temperaturile minime vor avea o evoluţie similară cu cea a maximelor şi se vor situa în medie sub zero grade pe toată durata de prognoză, cele mai reci nopţi fiind cele din 15 şi 16 ianuarie, când media se va situa în jurul valorii de -6 grade. Precipitaţii, în general slabe cantitativ, se vor semnala aproape zilnic în cursul intervalului de prognoză.



VREMEA. În Crişana, temperatura aerului va avea fluctuaţii în perioada următoare, astfel că media maximelor va scădea, pe 15 ianuarie, până spre -1 grad. Ulterior, valorile termice vor creşte treptat până la 6 grade, în zilele de 17 şi 18 ianuarie. Începând din 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scădea din nou, de la medii de 4 grade spre o medie de 0 - 1 grad, în perioada 21 - 23 ianuarie, după care va urma o uşoară creştere, spre 4 grade. Temperaturile minime vor avea o evoluţie similară cu cea a maximelor şi se vor situa în medie sub zero grade în tot intervalul de prognoză analizat. Cele mai reci nopţi vor fi pe 15 şi 16 ianuarie, când media se va situa în jurul valorii de -6 grade. Precipitaţiile vor fi în general slabe cantitativ şi se vor semnala cu caracter temporar pe toată durata intervalului.



VREMEA. În Transilvania, media maximelor din prima zi, de două grade, va scădea pe 15 ianuarie, până spre -4 grade, caracterizând o vreme rece, apoi va creşte până la 4 grade, în zilele de 17 şi 18 ianuarie. Începând din 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scădea uşor de la medii de două grade Celsius la o medie cuprinsă între -2 şi -1 grad în perioada 21 - 23 ianuarie. După aceste zile, va urma o uşoară creştere a temperaturilor, până la două grade Celsius. Temperaturile minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului şi se vor situa, în medie, între -8 şi -2 grade, mai puţin în noaptea de 16 ianuarie, când acestea vor coborî local sub pragul de ger, fiind în medie în jurul a -10 grade. Precipitaţii, slabe cantitativ, se vor semnala aproape zilnic, pe parcursul celor două săptămâni.



VREMEA. În Maramureş, media maximelor din prima zi, de două grade Celsius, va scădea pe 15 ianuarie, ajungând la -4 grade şi va caracteriza o vreme rece. Ulterior, valorile termice vor creşte până la 4 grade, în zilele de 17 şi 18 ianuarie. Începând din 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scădea din nou, de la medii de două grade Celsius spre o medie între -1 şi zero grade, în perioada 21 - 23 ianuarie, după care va urma o uşoară creştere de temperatură, spre două grade Celsius. Temperaturile minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului şi se vor situa, în medie, între -6 şi -2 grade, exceptând nopţile de 15 şi 16 ianuarie, care vor fi cele mai reci, cu o medie în jurul a -8 grade, dar şi noaptea de 18 ianuarie, când valorile termice minime vor tinde spre medii de zero grade. Precipitaţiile, predominant ninsori moderate cantitativ în primele zile, se vor semnala cu caracter temporar în restul intervalului de două săptămâni, dar vor fi în general slabe.



VREMEA. În Moldova, temperatura aerului va avea o evoluţie oscilantă. Astfel, media maximelor va scădea pe 15 ianuarie, până spre -1 grad, apoi va creşte la 5 grade, pe 18 ianuarie. În intervalul 19 - 22 ianuarie, valorile termice diurne vor scădea treptat până la o medie a maximelor de -2 grade, iar ulterior, până la finalul celor două săptămâni de prognoză, se estimează o creştere până la două grade Celsius. Temperaturile minime vor avea o evoluţie similară cu cea a maximelor şi vor fi, în medie, sub zero grade pe toată durata de prognoză, cele mai reci dimineţi fiind cele din 16 şi 23 ianuarie, când media valorilor termice minime va fi între -7 şi -6 grade. Precipitaţii slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar îndeosebi în timpul celei de-a doua săptămâni.



VREMEA. În Dobrogea, regimul temperaturii aerului va avea fluctuaţii, astfel că, după ce media maximelor va scădea pe 15 ianuarie până la 1 grad Celsius, aceasta va creşte treptat spre 9 grade, pe 18 ianuarie. În intervalul 19 - 22 ianuarie, valorile termice diurne vor scădea treptat până la o medie a maximelor de 3 grade, iar ulterior, până la finalul celor două săptămâni analizate, se estimează o creştere, spre 6 - 7 grade. Temperaturile minime vor avea o evoluţie similară cu cea a maximelor şi vor fi, în medie, sub 2 grade în tot intervalul de prognoză, cele mai reci dimineţi fiind cele din 16 şi 23 ianuarie, când media valorilor termice minime va fi în jur de -4 grade. Precipitaţii în general slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar îndeosebi în timpul celei de-a doua săptămâni.



VREMEA. În Muntenia, regimul temperaturii aerului va avea oscilaţii de la un interval la altul. Media maximelor va scădea pe 15 ianuarie până spre zero grade, după care va creşte spre 7 grade, pe 18 ianuarie. Începând din 19 ianuarie şi până pe 22 ianuarie, valorile termice diurne vor scădea treptat până la o medie a maximelor de 1 grad Celsius. Până la finalul celor două săptămâni se estimează o creştere a valorilor termice până la 4 - 5 grade. Temperaturile minime vor avea o evoluţie similară cu cea a maximelor şi vor fi, în medie, sub zero grade pe toată durata de prognoză, cele mai reci dimineţi fiind cele din 16 şi 23 ianuarie, când media valorilor termice minime va fi în jur de de -6 grade. Precipitaţii slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar, îndeosebi în cursul săptămânii viitoare.



VREMEA. În Oltenia, media maximelor va scădea, pe 15 ianuarie, până la zero grade Celsius, iar pe 17 şi 18 ianuarie va creşte spre 7 grade. În intervalul 19 - 22 ianuarie, valorile termice diurne vor scădea treptat până la o medie a maximelor de 1 - 2 grade, iar ulterior, până la finalul intervalului de prognoză, se estimează o uşoară creştere, la 3 - 4 grade. Temperaturile minime vor avea, la rândul lor, evoluţii oscilante şi se vor situa, în medie, sub zero grade pe toată durata intervalului. Cele mai reci dimineţi vor fi cele din 16 şi 23 ianuarie, când media valorilor termice minime va oscila între -7 şi -6 grade. Precipitaţii slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar, mai ales pa parcursul celei de-a doua săptămâni.



VREMEA. În zonele montane se vor înregistra permanent medii ale temperaturii aerului sub pragul de îngheţ. Astfel, media maximelor va scădea pe 15 ianuarie până spre -11 grade, apoi va creşte spre -1, chiar la zero grade, în zilele de 17 şi 18 ianuarie. Începând din 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scădea treptat spre o medie de -5 grade în perioada 21 - 23 ianuarie, după care va urma o uşoară creştere până la -2 grade. Temperaturile minime se vor situa, în medie, între -10 şi -5 grade, cu excepţia nopţilor de 15 şi 16 ianuarie, care vor fi cele mai reci, cu o medie cuprinsă între -13 şi -12 grade Celsius. Vor fi ninsori moderate şi local însemnate cantitativ în primele zile, iar în restul intervalului de două săptămâni se vor semnala zilnic precipitaţii în general slabe, predominant ninsori.



VREMEA. Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.