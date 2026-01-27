Zeci de șoferi au fost păcăliți să plătească mii de lei pentru polițe RCA false: „Mi-a tot promis că îmi va pune banii în cont”

Polițele RCA false nu doar că au lăsat zeci de șoferi cu portofelul gol, dar i-au expus și unor riscuri uriașe / Sursa foto: Profimedia Images

Ţepele cu poliţe RCA false continuă şi în 2026. Tentaţi de preţurile mult sub piaţă, tot mai mulţi şoferi ajung să plătească mii de lei pentru asigurări care, în realitate, nu există. În urma unei postări pe reţelele sociale, zeci de şoferi şi-au dat seama că au căzut în plasa aceluiaşi fals asigurator.

Polițele RCA false nu doar că au lăsat zeci de șoferi cu portofelul gol, dar i-au expus și unor riscuri uriașe. Fără o asigurare valabilă, orice accident rutier putea însemna despăgubiri plătite integral din buzunar.

„1.587 de lei şi a promis că poliţa va fi încheiată. Ulterior, cred că vreo săptămână am tot aşteptat şi am văzut că nu se întâmplă nimic. După cred că vreo două săptămâni, mi-a răspuns mie la mesaje şi mi-a tot promis de la zi la zi că îmi va pune banii în cont, lucru ce nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi”, spune o victimă.

Cazul acestei femei nu este unul izolat. Alte persoane susțin că au fost abordate de același bărbat, care ar fi încercat să-și vândă așa-numitul „catalog” de clienți, în schimbul unor sume importante de bani.

„Iniţial, mi-a cerut în jur de 60.000 de lei, iar suma în baza căreia am semnat un contract a fost de 20.000 de lei.

Când am văzut că a trecut o lună şi nu se întamplă nimic, intrând un pic în detalii mi-am dat seama că el, de fapt, mă păcălea, făcea în continuare asigurări, dar pentru alţi brokeri”, spune o altă victimă.

Potrivit victimelor, schema era aceeași: promisiuni, documente aparent oficiale și dispariția imediată după încasarea banilor. Am încercat să contactăm asiguratorul fantomă, însă, nici noi nu am avut prea mult succes.

„La adresa indicată de presupusul broker ca fiind sediul firmei, nu am găsit pe nimeni. Încercăm însă să-l contactăm şi telefonic. După cum aţi văzut, nu răspunde nici la telefon şi nu l-am găsit nici în sediul firmei”, a transmis Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN.

Bărbatul are firma deschisă încă din anul 2014, iniţial acţionând în perfectă legalitate. În ultimii ani însă, a făcut sute de victime.

„Este şi responsabilitatea noastră să verificăm că acel canal de vânzare este unul valid. În momentul în care mergi într-o agenţie de brokerat şi-ţi cumperi o poliţă, atunci clar poţi să vezi rating-urile, poţi să vezi vechimea brokerului respectiv pe piaţă, poţi să ai o anumită siguranţă dată de prezenţa brokerului în piaţă”, a declarat Marius Constantinescu, broker.

Autoritățile le recomandă persoanelor care au devenit victimele unei astfel de infracțiuni să depună plângere la poliție.

„Dacă suntem victima unei astfel de infracţiuni, recomandăm acestora să se adreseze poliţiei cu fiecare ocazie”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliția Română.

Bărbatul este de negăsit, iar persoanele pe care le-am contactat cred că acesta nu ar mai fi în ţară.