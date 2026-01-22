Mașinile hibrid, taxate de patru ori mai mult decât cele diesel. Impozitul a crescut și de 20 de ori pentru unele autoturisme

Noile impozite mărite pe care ar urma să le plătească toţi şoferii / FOTO: Getty Images

Sunt tot mai multe nemulțumiri legate de noile impozite auto, după majorările intrate în vigoare de la 1 ianuarie. Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini reclamă apariția unor anomalii grave în sistemul de taxare care contrazic principiul anunțat de Guvern: poluatorul plătește mai mult.

În practică realitatea este diferită. Autoturismele hibrid ajung să fie taxate mult mai dur decât cele diesel.

Majorarea impozitelor de la 1 ianuarie a venit la pachet cu câteva anomalii. Chiar dacă inițial Guvernul susținea că se va merge după o regulă simplă, potrivit căreia poluatorul va plăti cel mai mult, în relitate mașinile mai prietenoase cu mediul au impozite mai mari.

Vorbim aici în special cu mașinile hibrid, cele care au emisii CO2 mai reduse. În unele cazuri sunt și mai noi, dar plătesc impozite și de patru ori mai mari decât același tip de mașină, dar pe disel.

O mașină hibrid cu an de fabricație în 2025 ajunge la un impozit anual de 992 de lei, în timp ce aceeași marcă de mașină, dar pe diesel, plătește 267 de lei. Motivul ar fi faptul că mașina hibrid are o capacitate cilindrică mai ridicată.

Au fost și cazuri în care mulți șoferi s-au trezit cu impozite anul acesta pentru mașinile hibrid char și de 2.000 de lei. În alte cauri au fost majorări chiar și de 20 de ori a impozitului.

În ceea ce privește mașinile electrice, acestea au fost scutite de impozit până acum, însă din 2026 vor plăti un impozit unic de 40 de lei pe an.

Impozitul auto a crescut semnificativ în 2026, după schimbarea modului de calcul față de anul trecut. În unele situații, sumele de plată sunt chiar de zece ori mai mari, cele mai afectate fiind mașinile hibride.