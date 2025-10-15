Șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni se lăuda cu filmulețe în care conduce cu viteză şi pare că participă la "liniuţe"

Poliţiştii vor să afle cu ce viteză circula șoferul care a ucis o mamă şi a accidentat foarte grav o fetiţă de 2 ani, pe trecerea de pietoni, în sectorul 4 al Bucureștiului. Urmează ca anchetatorii să stabilească şi câte reguli de circulaţie a încălcat înainte şi în momentul producerii accidentului, conform Antena 3 CNN. Înainte de tragedia din Capitală, bărbatul se lăuda pe rețelele sociale cu imagini în care își conduce BMW-ul cu viteză şi pare că participă la întreceri cu alte maşini.

Șoferul vinovat a fost arestat preventiv de magistraţii de la Judecătoria Sectorului 4. Decizia nu este definitivă şi va putea fi atacată la Tribunalul Bucureşti. Urmează o perioadă cu audieri şi expertize. Potrivit surselor Antena 3 CNN, bărbatul spus în faţa anchetatorilor că regretă tot ceea ce s-a întâmplat şi că nu a mai avut timp s-o evite pe femeie.

Urmează ca anchetatorii să stabilească viteza șoferului şi câte reguli de circulaţie a încălcat înainte şi în momentul producerii accidentului.

Șoferul, arestat preventiv

Șoferul în vârstă de 20 de ani care a lovit mortal o femeie pe Șoseaua Berceni și a rănit-o grav pe fetița acesteia a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă, potrivit unei decizii luate marți de Judecătoria Sectorului 4.

Victima a murit pe loc, în timp ce copilul a fost transportat de urgență la spital, în stare gravă. Medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii la nivelul toracelui și abdomenului. După intervenția de urgență, viața fetiței a fost salvată, iar starea ei este stabilă.

Pe rețelele sociale au apărut imagini surprinse de o cameră de bord montată chiar pe mașina tânărului. În filmare se vede cum, după ce trece de intersecția de la Apărătorii Patriei, în direcția fostei platforme IMGB, șoferul schimbă banda, depășește în viteză două autoturisme și lovește femeia care se afla pe trecerea de pietoni, venind dintre vehiculele oprite pe sensul opus.

Titi Aur: "Și victima este vinovată"

Fostul pilot de curse, Titi Aur, a comentat marți seară, la Antena3 CNN, cazul femeii care a fost spulberată pe o trecere de pietoni, precizând că siguranța rutieră este o problemă care nu există pe ordinea de zi a decidenților politici din România.

"Cred că în România am avea nevoie de o lege prin care să se spună că în România trebuie să se respecte legea. Pentru că în general nu se respectă legea.

Este clar că din punct de vedere juridic, cel care a lovit pe cineva pe trecerea de pietoni, probabil, că va fi vinovatul”, a spus Titi Aur.

În ceea ce privește mama care și-a pierdut viața, după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni, Titi Aur a declarat că deși din punct de vedere juridic nu este vinovată, ea este vinovată din punctul de vedere al siguranței rutiere:

“Din punct de vedere legal este nevinovată, probabil, așa se va constata. Din punctul de vedere al siguranței rutiere este vinovată. Când treci strada trebuie să faci patru lucruri. Asta trebuie să te învețe școala generală:

Primul lucru: să treci pe trecerea de pietoni; Al doilea lucru: dacă e semaforul pe verde, nu era cazul aici;

Al treilea lucru: se învață în tot sistemul de educație în toate țările, dar nu și în România: trebuie să te asiguri că mașinile care vin au oprit. Cel cu mașina poate să nu oprească pentru că: nu se uită, e drogat, e sinucigaș, e băut, nu îi ține frâna. Sunt multe motive pentru care ăla s-ar putea să nu oprească. Tu pietonul trebuie să te asiguri;

Al patrulea lucru: să se intersecteze privirea ta cu privirea șoferului, mai ales la mașinile mari".