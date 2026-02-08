Sofia Vicoveanca, primul interviu după infarct. Artista le-a dat un sfat admiratorilor ei

Sofia Vicoveanca, primul interviu după infarct: "Colivă nu se mănâncă, deocamdată". Sursa foto: Antena 3

Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, după infarctul pe care l-a suferit în luna ianuarie. Cântăreaţa de muzică populară, care a fost internată pe secţia de cardiologie a Spitalului din Suceava, spune că se simte mai bine acum şi că se află în Bucureşti, la fiul ei. Sofia Vicoveanca a făcut haz de necaz, le-a oferit un sfat admiratorilor ei, dar şi-a adus aminte şi de vremurile în care tatăl ei a fost luat la război.

"Eu mă rog bunului Dumnezeu să mă ţină pe picioare, să-mi ţină glasul, că numai la mâna Lui suntem. Domnul hotăreşte pentru fiecare suflet, după toate ce le facem. Mă simt bine, sunt în Bucureşti. Încă nu se mănâncă colivă. În primul rând, slavă lui Dumnezeu pentru fiecare zi.

Dacă vă spun că am făcut 66 de ani de cântec pe 1 octombrie, restul adăugaţi dvs. câţi ani vreţi. Cât o vrea Domnul, că suntem la mâna Lui. Şi să fim şi noi, oamenii, între noi, mai înţelegători, ca să trăim bine. Când simt cineva că vrea să mă necăjească, îmi caut alt drum, nu stau să-l ascult. Am învăţat în atâţia ani de cântec şi de viaţă că trebuie să ne protejăm singuri.

Încerc să nu provoc şi, dacă simt din priviri pe cineva că poate nu mă place, prefer să-l ocolesc, ca să nu-i stric ziua. Asta am învăţat de mică. Eu sunt o refugiată. Am văzut lumina zilei dincolo de sârma ghimpată, de la Cernăuţi mai sus, undeva. Ne-am refugiat la Vicov, la o mătuşă.

Dacă vine Poliţia şi îm spune să mă legitimez, eu îl întreb: "Ce vreţi să vă cânt?". Nu am cu Vicoveanca nici măcar o legitimaţie", a declarat Sofia Vicoveanca pentru Antena 3 CNN.