Solstițiu de iarnă 2022, tradiții și superstiții. De ce nu e bine să fii singur în cea mai lungă noapte din an

Deși iarna meteorologică sosește încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstițiului de iarnă.

Sursa foto: pexels

Momentul solstițiului de iarnă are loc, în acest an, astăzi la ora 23 şi 38 minute. Începând de la această dată, până la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător.

La data solstiţiului de iarnă, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute.

Solstiţiul de iarnă este însoţit şi de o serie de credinţe populare şi de superstiţii, care transformă cea mai lungă noapte din an, într-una plină de magie.

Tradiții și superstiții

În general, în tradiţia populară, solstiţiul este perceput ca o luptă între bine şi rău, între lumină şi întuneric. Nu este bine să fii singur în cea mai lungă noapte din an, ci să cauţi compania celor dragi. Se spune că dacă solstiţiul te găseşte singur în casă, atunci vei fi singur până la următorul solstiţiu.

Nu e bine nici să ieși singur pe stradă, mai ales noaptea, pentru că riști să te întâlnești cu spiritele rele.

În unele zone ale țării există obiceiul de a urca un deal și de a aprinde buturugi.

Tot în tradiția populară se crede că, în nopţile în care se produce solstiţiul, ar înflori feriga. Conform tradiţiei, cel care veghează şi surprinde acel moment va avea noroc în casă şi în dragoste.