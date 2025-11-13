Sondaj INSCOP: 70% dintre românii din mediul rural ar opta pentru AUR şi PSD dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare

1 minut de citit Publicat la 19:19 13 Noi 2025 Modificat la 19:19 13 Noi 2025

Potrivit unui sondaj INSCOP, 70% dintre locuitorii din mediul rural ar opta pentru AUR şi PSD dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Sursa foto: Agerpres

AUR şi PSD conduc în clasamentul intenţiei de vot pentru alegerile parlamentare, atât în mediul urban, cât şi în cel rural, formaţiunea condusă de George Simion fiind pe primul loc cu 30% în urban şi 49% în rural, iar social-democraţii, care îl au lider pe Sorin Grindeanu, ocupă locul al doilea cu 19%, respectiv 21%, relevă Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a V-a, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Sondaj INSCOP: Cum votează persoanele din mediul urban

30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta pentru AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 19% dintre aceştia susţin PSD, 17% USR, 17% PNL, 6% UDMR, 5% SENS, 4% POT, iar 2% SOS România. 1% dintre aceştia aleg alt partid, în timp ce 1% un candidat independent.

Sondaj INSCOP: Cum votează persoanele din mediul rural

Întrebaţi cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 49% dintre locuitorii din mediul rural îşi exprimă preferinţa pentru AUR, 21% pentru PSD, 12% pentru PNL, 7% pentru USR, 3% pentru UDMR, 3% pentru alt partid, 2% pentru POT, 2% pentru SOS România, 1% pentru SENS, iar 1% pentru un candidat independent.

"Barometrul Informat.ro – INSCOP relevă diferenţe consistente între opţiunile de vot din mediul urban unde competiţia se echilibrează între AUR, PSD, USR şi PNL, respectiv cele din rural în care AUR domină masiv preferinţele electorale, urmat la distanţă mare de PSD. Această structură reflectă nu doar opţiuni partizane, ci moduri diferite de raportare la puterea politică şi la discursul public.

Urbanul, expus la diversitate mediatică şi o cultură politică mai deliberativă generează un electorat mai fragmentat, cu preferinţe diverse. Ruralul, în schimb, funcţionează pe baza unei coeziuni simbolice mai puternice, în care formarea opiniei depinde de reţele tradiţionale care, pe fondul problemelor sociale şi economice mult mai acute decât în urban, favorizează partidele care cu discurs populist, radical sau care oferă sentimentul de protecţie", a declarat Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.