Sorin Blejnar este din nou un om liber. Fostul președinte ANAF a ieșit din spatele gratiilor mai devreme

Astfel, Sorin Blejnar părăsește penitenciarul după aproximativ doi ani și șase luni ispășiti din condamnarea de cinci ani închisoare pentru trafic de influență, potrivit Luju.ro.

Sorin Blejnar a fost condamnat în 7 mai 2019 de judecătoarele Mihaela Niță și Cristina Craiu, de la Curtea de Apel București, la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Anterior, în același dosar, Blejnar primise la fond, în 18 octombrie 2018, la Tribunalul Bucuresti, o condamnare de 6 ani închisoare cu executare.

Fostul președinte ANAF a fost trimis în judecată de celebra “unitate de elită” DNA Ploiesti, cauza fiind instrumentată de vestitul procuror Mircea Negulescu, între timp exclus din magistratură.

“Solutia pe scurt: In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod procedura penala admite contestatia formulata de contestatorul - petent BLEJNAR SORIN impotriva sentintei penale nr. 2069 din data de 26.08.2021 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosarul penal nr. 18056/4/2021. Desfiinteaza sentinta atacata si, rejudecand cauza: in temeiul art. 587 alin. 1 Cpp raportat la art. 59 C.pen.1969 si cu aplicarea art. 5 NCP admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul - condamnat BLEJNAR SORIN (date). Dispune liberarea conditionata a petentului - condamnat de sub puterea MEPI nr. 5845/2019 emis de Tribunalul Bucuresti – Sectia I Penala in baza sentintei penale nr. 2163/2018. Pune in vedere petentului dispozitiile art. 61 din Vechiul Cod Penal privind revocarea liberarii conditionate.

In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi 15.10.2021.

Document: Hotarare 830/2021 15.10.2021”, precizează minuta Tribunalului Ilfov din 15 octombrie 2021 privind liberarea condiționată a lui Sorin Blejnar (18056/4/2021):

