Spitalele groazei. „Erau electrocutați, bătuți și nemâncați“. Tortură și condiții inumane în centre de psihiatrie

Imaginile greu de privit sunt din saloanele Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de siguranță Ștei / foto: Antena 3 CNN

Imagini cutremurătoare din spitalele de Psihiatrie Ştei şi Săpoca. Paturi ruginite, fără saltele, cearșafuri îmbibate în urină, mizerie şi pacienţi răniţi şi înghesuiţi în acelaşi pat. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile şocante descoperite de inspectorii de la Consiliul de Monitorizare şi constatate ulterior şi de Comitetul pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei. Abuzuri şi tratamente inumane au fost descoperite şi la spitalul de maximă siguranţă, Pădureni-Grajduri, acolo unde 78 de pacienţi erau nevoiţi să împartă paturile cu alţi bolnavi.

Imaginile greu de privit sunt din saloanele Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de siguranță Ștei. O unitate medicală din Bihor care ar trebui să fie în primul rând un sprijin pentru bolnavi a devenit un loc unde pacienţii sunt maltrataţi, umiliţi şi torturaţi. Acuzaţiile în acest sens vin din partea inspectorilor Consiliului de Monitorizare.

„Erau electrocutați cu un aparat de electroșocuri. Erau închiși în dormitoare. Am găsit într-un dormitor opt pacienți, cinci dintre ei aveau semne pe ei, tumefiați, bătuți, nemâncați”, a declarat Clara Mica, inspector Consiliul de Monitorizare.

În urma verificărilor s-a constat că anumite practici neglijente ale personalului ar fi dus chiar şi la decesele unor pacienţi.

„Nici n-ar trebui să discutăm de asemenea lucruri, adică să moară oameni înnecați, cu boli alimentare, vă dați seama, este sinistru”, a declarat Emanuel-Gabriel Botnariu, președintele Consiliului de Monitorizare.

Abuzuri şi tratamente inumane au fost însă descoperite şi într-o secţie a Spitalului Săpoca.

„Contenționările în Ojasca se aplică ca pedepse. Am mai găsit și un fel de tortură. Pacienta care fusese legată de pat, adică contenționată. Mai întâi să fie contenționată, a fost trântită, trasă pe jos, după care au contenționat-o. N-am văzut-o să fie agitată”, a mai declarat Clara Mica, inspector Consiliul de Monitorizare.

„Ce înseamnă această tortură? Adică personalul care stă zi de zi cu acești pacienți, la un moment dat consideră că este deranjat de acești pacienți, cedează și atunci, bineînțeles, trec la măsuri represive. În sensul că îi bat, îi chinuie”, a mai declarat Emanuel-Gabriel Botnariu, președintele Consiliului de Monitorizare.

Nereguli grave au fost descoperite și în alte unități

Neregulile semnalate au ajuns şi la Comitetul pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei care a făcut propriile verificări.

Probleme grave au fost depistate şi în Spitalul Pădureni-Grajduri. Acolo, cel puțin 78 de pacienți trebuiau să împartă paturile cu alți bolnavi. Şi personalul care ar trebui să îngrijească pacienţii este insuficient în toate spitalele de psihiatrie. Chiar şi Spitalul Alexandru Obregia din Capitală ar avea nevoie de mai mulţi angajaţi şi o altă normare de personal.

Spitalul Alexandru Obregia din Capitală are peste 1000 de paturi pentru copiii și adulții cu afecțiuni psihice,. Unitatea medicală nu este una de maximă siguranță, însa tratează și pacienții din penitenciare cu afecțiuni psihice complexe.

„Cred că trebuie să-ți dorești să faci să faci meseria asta, pentru că dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, trebuie să-ți dorești și să ai și anumite abilități și trăsături de personalitate, pentru că nu oricine își dorește, poate să facă orice specialitate”, a delcarat Eduar Moțoescu, director medical Spitalul Alexandru Obregia.

Sesizările cu neregulile şocante din spitalele din ţară au ajuns încă de anul trecut atât la Ministerul Sănătăţii, la DSP-uri şi la Parchet.

Trei angajaţi infirmieri de la Spitalul Ştei au fost deja arestați şi altul este sub control judiciar.