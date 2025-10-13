Sănătate cu termen de valabilitate. „Am plătit 1.300 de lei pe analize pentru că bunica nu mai putea aștepta trei luni”

Pacienţii care au nevoie de investigaţii imagistice la jumătatea lunii au şanse minime să-şi deconteze aceste servicii. sursa foto: Getty

Calvar pentru pacienţii care au nevoie de analize sau de investigaţii imagistice la jumătatea lunii. Copiii şi adulţii sunt amânaţi săptămâni sau luni bune din cauza fondurilor insuficiente care se epuizează rapid.

Deşi autorităţile sunt la curent cu disperarea pacienţilor, oamenii sunt nevoiţi să se împrumute sau să-şi amâne investigaţiile. Preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate recunoaşte problema şi anunţă că se va schimba modalitatea de programare.

„A avut nevoie bunica și a trebuit să plătească, pentru că a avut programare peste 3 luni la un CT, fiind vorba de o fisură de coloană. La o pensie de 1.600 de lei, am plătit CT-ul 1.300. Nu este în regulă. Plătesc lunar 800 de lei la sănătate, unde sunt banii mei?”, spune o femeie, revoltată.

În această situaţie sunt mulţi pacienţi care au nevoie de analize de laborator sau radiologice.

„Am vrut și eu să fac recent niște investigații și mi s-a spus că abia peste doupă luni. Am căutat în altă parte, ca să plătesc, și asta e”, povestește o altă doamnă.

„Ce te faci când te plimbi pe la trei spitale și, dacă nu contribui financiar, îți arată ușa? 40 de ani am plătit la sănătate, mai plătesc și acum”, spune altcineva.

Liste de aşteptare sunt şi în spitalele de stat. Capitala, de exemplu, are mai puţin de 10 spitale de stat dotate cu un mamograf.

Spitalul Filantropia este printre puținele spitale din București dotate cu un astfel de aparat de ultimă generație. Zilnic, în această unitate medicală se fac 10 mamografii pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

„Celălalt aparat pe care l-am avut era un aparat destul de nou și a ajuns la spitalul din Urziceni”, a declarat Laura Mustață, purtător de cuvânt al Spitalului Filantropia.

Bolnavii cronici nu ar trebui însă să aştepte deloc.

„Fondurile se termină, în general, între 10 și 15 ale lunii, dar mai există o portiță pentru pacienții care suferă de boli cronice”, explică mediul Cristian Diaconu.

CNAS anunţă o nouă modalitatea de programare şi promite o nouă platformă care să reducă timpii de aşteptare.

„Sunt laboratoare care rămân cu fonduri până în ultima săptămână, deci e clar că există o distribuție neuniformă a acestora. Această platformă va fi dată în funcțiune la sfârșitul acestui an – începutul anului viitor, și pacienții vor putea vedea în timp real care dintre laboratoare mai pot primi programări”, a declarat Horațiu Moldovan, președintele CNAS.

În România sunt peste 1000 de laboratoare la aproape 400 de spitale publice şi private.