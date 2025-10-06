„Chiar e de plâns. Nu credeam că există așa ceva”. Imagini revoltătoare din saloanele secției de psihiatrie ale unui spital județean

În imagini se observă cum pereții salonului sunt grav deteriorați / sursă foto: captură video TikTok

Imagini apărute în spațiul public arată condiții greu de imaginat în secția de psihiatrie a Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin. Un pacient a fost internat într-un salon izolator în care tencuiala specială de pe pereți este deteriorată, mare parte din ea fiind deja decojită.

În imagini se observă cum pereții salonului sunt grav deteriorați. Bucăți mari de tencuială s-au desprins, iar în apropierea patului materialul continuă să cadă.

Imaginile au stârnit reacții în mediul online.

„Chiar e de plâns. Nu credeam că există așa ceva” / „E inuman într-un spital să fie așa” / , „Aici sunt oameni cu probleme. Fiind greu de controlat, e normal să li se ofere așa condiții?”, sunt câteva dintre comentariile utilizatorilor.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, reprezentanții spitalului susțin că, în saloanele pentru pacienți violenți, se folosește tencuială din material moale pentru a evita rănirea acestora. Însă, o parte dintre aceste materiale pot fi decojite de pacienții agresivi, au mai explicat aceștia.

În vara acestui an, Ministerul Sănătății a amendat spitalul pentru nerespectarea protocoalelor, după ce unitatea a semnat un acord prin care a preluat în grijă 12 persoane cu dizabilități mintale severe. Amenzile au fost de aproximativ 50.000 de lei.