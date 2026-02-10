Sporul natural al populaţiei României se menţine negativ. Numărul deceselor din decembrie, aproape dublu faţă de cel al nou-născuţilor

Sporul natural al populaţiei României se menţine negativ. Sursa foto: Profimedia Images

Sporul natural s-a menţinut negativ (-10.184) în luna decembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,9 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată datele publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS), notează Agerpres.

În decembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.893 copii, în creştere cu 808 (+7,3%) faţă de luna noiembrie 2025.

Pe de altă parte, numărul certificatelor de deces înregistrate în luna decembrie 2025 a fost de 22.077 (11.377 pentru persoane de sex masculin şi 10,700 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 3.488 decese faţă de luna noiembrie 2025, ceea ce reprezintă o creştere de 18,8% (+18,3% persoane de sex masculin şi +19,2% persoane de sex feminin).

Potrivit datelor INS, numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna decembrie 2025 a fost de 60, în creştere cu 13 faţă de luna noiembrie 2025.

În luna decembrie 2025, 41,8% (9230 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 27,6% (6.090 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 16,2%, reprezentând 3.574 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani.

La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (67 decese), 5-19 ani (57 decese) şi 20-29 ani (80 decese).

În ceea ce priveşte căsătoriile şi divorţurile, în luna decembrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 3.915 căsătorii, în timp ce numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.981, arată datele INS.

În scădere şi faţă de 2024

Comparativ cu decembrie 2024, numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna decembrie 2025 a fost mai mic cu 414 (-3,4%). În schimb, numărul certificatelor de deces înregistrat în luna decembrie 2025 a crescut cu 730 (+3,4%) faţă de luna decembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 24 mai mic în luna decembrie 2025 decât aceeaşi lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna decembrie 2025 (-10.184 persoane) cât şi în luna decembrie 2024 (-9.040 persoane).

Potrivit datelor INS, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 10.921 persoane (5.576 persoane de sex masculin şi 5.345 persoane de sex feminin) în luna decembrie 2025, iar în mediul rural decesul a 11.156 persoane (5.801 persoane de sex masculin şi 5.355 persoane de sex feminin). Faţă de aceeaşi lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +3,7% în mediul urban (+2,2% în cazul persoanelor de sex masculin şi +5,4% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu +3,1% în mediul rural (+0,9% în cazul persoanelor de sex masculin şi +5,6% în cazul persoanelor de sex feminin).

INS precizează că datele pentru lunile anului 2025 sunt provizorii, fenomenele fiind prezentate după data înregistrării acestora şi nu după data producerii evenimentelor demografice. Din acest motiv datele aferente anului 2025 vor suporta modificări.