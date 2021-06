O stâncă de sute de tone din Masivul Ceahlău s-a prăbușit

Salvamont Neamț estimează că bucata de stâncă cântărește sute de tone.

Nicio persoană nu a fost rănită în momentul prăbușirii, a mai transmis Salvamont Neamț pe Facebook.

”In urma cu cateva zile unul din turnurile Ocolasului Mare s-a prabusit din cauze naturale. Stanca uriaza cantarind probabil sute de tone a traversat poteca turistica care lega Ocolasul Mic de Cabana Dochia . Din fericire pe traseu nu erau grupuri de turisti in momentul prabusirii.

O echipa din cadrul compartimentului prevenire impreuna cu specialistul nostru in geologie s-au deplasat in zona pentru a efectua o evaluare a factorului de risc avand in vedere ca zona este traversata de o poteca turistica deosebit de fracventatata in sezonul de vara. ( Izvorul Muntelui -Poiana Maicilor- Ocolasul Mic- Cabana Dochia)

Concluzia pe scurt esta ca prabusirea turnului se datoreaza eroziunii in urma procesului indelungat de inghet /dezghet acesta erodand liantului care sustinea blocurile de calcar. In partea superioara s-a observat si o urma a unei descarcari electrice de proportie mare care este posibil sa fi creat vibratiile care a declansat dislocarea.

La ora actuala exiata fragmate de diverse dimensiuni aflate in instabilitate si care se vor desprinde ulterior existand posibilitatea de a intersecta poteca turistica.!!!

In zilele urmatore vom ampasa indicatoare de avertizare pe acea portiune considerata de noi periculoasa.

Masuri de siguranta :

Nu stationati in acea zona .

Traversarea se va efectua individual si nu in grup .

Nu parcurgeti traseul la primele ore ale diminetii .

Nu parcurgeti traseul in conditii de precipitatii.

Pe perioada de iarna traseul va fi inchis traficului turistic.

Sub nici o forma nu parasiti poteca turistica si nu intrati in Brana Estica a Ocolasului Mare.”, a scris Salvamont Neamț.

