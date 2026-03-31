Stație ITP pentru mașinile pasagerilor la Aeroportul „Henri Coandă”. CNAB: „Preţurile sunt cele mai mici din zonă”

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 14:15 31 Mar 2026 Modificat la 14:15 31 Mar 2026
Staţia ITP este destinată tuturor categoriilor de autovehicule ale pasagerilor şi angajaţilor / sursă foto: Facebook - Bucharest Airports

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a deschis, la Aeroportul "Henri Coandă", staţie proprie ITP autorizată RAR, a anunţat, marţi, compania, potrivit Agerpres.

Staţia ITP este destinată tuturor categoriilor de autovehicule ale pasagerilor şi angajaţilor, dar şi pentru autospecialele, utilajele şi echipamentele speciale de aerodrom aparţinând societăţilor care utilizează pe platformă autovehicule speciale de aeroport.

Tarifele ITP sunt publicate pe pagina de internet a aeroportului, iar „preţurile sunt cele mai mici din zonă”, susţine CNAB.

Traseul spre staţia ITP este semnalizat din DN1, locaţia fiind la Hala Auto a aeroportului, lângă principalul punct de acces auto pe platforma aeroportuară. 

×
Etichete: CNAB Aeroportul Henri Coanda staţie ITP

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close