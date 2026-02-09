Statul se împrumută din nou de la populaţie, într-o altă ediţie a Programului Tezaur. Dobânzile de care pot profita investitorii

Românii pot investi în noi titluri de stat Tezaur / FOTO Facebook Ministerul de Finanțe

Ministerul Finanţelor a anunţat, luni, lansarea unei noi ediţii a Programului de titluri de stat Tezaur. Oamenii pot profita de dobânzi anuale de până la 7%, cu avantajul că aceste venituri sunt neimpozabile. Această ediţie este valabilă până în prima săptămână din martie, în funcţie de modalitatea de achiziţie.

"Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 9 februarie, o nouă ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR. Dacă vrei să îți pui economiile la treabă în condiții de siguranță maximă, acum este momentul!

Ce dobânzi poți obține?

Alege maturitatea care ți se potrivește și beneficiază de dobânzi anuale atractive:

• 6,10% pentru scadența de 1 an;

• 6,55% pentru scadența de 3 ani;

• 7,00% pentru scadența de 5 ani", a comunicat Ministerul Finanţelor.

Guvernul, despre avantajele investiţiei

"De ce să investești în Tezaur?

Venituri NEIMPOZABILE, câștigul tău rămâne integral la tine;

Siguranță, investiția este garantată de stat;

Accesibilitate, valoarea nominală este de doar 1 leu;

Flexibilitate, poți efectua una sau mai multe subscrieri și poți răscumpăra titlurile în avans.

De unde şi până când poţi achiziţiona titluri de stat

Cum și unde poți subscrie?

Online:

Ghișeul.ro: 9 februarie - 4 martie 2026;

Spațiul Privat Virtual (SPV): 9 februarie - 5 martie 2026.

Fizic:

Unitățile Trezoreriei Statului până pe 6 martie 2026;

Oficiile Poștei Române până pe 5 martie (urban) sau 4 martie (rural)".