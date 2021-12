Stela Enache, povești de viață. Scrisoarea pe care a ascuns-o 50 de ani

Stela Enache a fost cerută în căsătorie de Florin Bogardo la doar trei zile după ce s-au cunoscut, cu ocazia Festivalului de la Mamaia din 1971.

Artista ne-a arătat scrisoarea prin care a fost cerută în căsătorie și a citit-o în timpul interviului acordat Antena 3.

„Este cererea de căsătorie a lui Florin la 3 zile după ce m-a cunoscut. Eram la festivalul de la Mamaia și am ieșit de la un restaurant împreună cu maestrul Grigoriu și cu doamna Grigoriu. Aveau grijă de mine, nu cumva să răcesc, pentru că festivalul din 1971 era rampa de lansare. Am ieșit din restaurant și din față venea Florin. ”Vino Florin. Haide să îți prezint un viitor star.”

Am înțepenit, nu știu ce s-a întâmplat atunci. Ne-a împreunat mâinile și m-a lăsat față în față cu el. Mută de-a dreptul. Când e să le aranjeze cineva. În seara respectivă era ziua de naștere a poetei Ioana Diaconescu, cea care îi făcea textele lui Florin, și el a m-a invitat să îl însoțesc la ziua ei. Juma de inimă zicea da, jumătate de inimă îmi spunea că am repetiție. Nu am reușit să spun nu.

Înainte de spectacol mi-a spus să mai rămân la mare, eu eram anul patru de facultate spre cinci, vacanță, la Cluj la Conservator. Am rămas. Mi-am făcut bagajul de la hotel și m-a dus într-o cămăruță. Mi-am luat rochia și am plecat la premieră. Am luat premiu și o sumă de bani. Am așteptat să vină să mă felicite. N-a venit. S-a terminat seara. Nici nu știam unde să mă duc, dar au venit colegii lui. Am intrat în cameră și pe geamantanele nedesfăcute se afla această scrisoare”, a povestit Stela Enache.

Artista a citit scrisoarea prin care a fost cerută în căsătorie de iubirea vieții ei:

„Dragă starule,

Iartă-mă că nu m-am întors, dar despărțirile chiar numai pentru câteva zile sunt pentru mine un lucru trist. Vreau să îți spun că te iubesc și că dacă tu vrei și Dumnezeu vrea iubirea noastră aș dori-o fără sfârșit.

La revedere

F”

