STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria

2 minute de citit Publicat la 16:42 05 Noi 2025 Modificat la 17:18 05 Noi 2025

Călin Georgescu a fost angajat în mod fictiv la o societate din Viena pentru a putea părăsi România. Foto: Agerpres

Antena 3 CNN a obținut stenograme explozive din dosarul rezerviștilor SRI și SIE din Vaslui, care arată cum se încerca scoaterea lui Călin Georgescu din România, deși acesta se află sub control judiciar.

Potrivit unor surse judiciare, fostul candidat la președinție a fost angajat în mod fictiv la o societate din Viena, care îi aparține lui Hanț Constantin Dănuț, pentru a putea fi scos din țară sub pretextul dreptului la muncă:

„La data de 27.05.2025, numitul Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa, căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar”.

Îmi trimite COSTI și ăstea i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi?/ .. și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!

„Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale”, spun sursele judiciare.

Potrivit Antena 3 CNN, este vorba despre o societate de consultanță pe probleme financiare, iar Georgescu ar fi fost, cel puțin în acte, cel care trebuia să se ocupe de această companie. Firma urma să livreze servicii și în România și în Austria.

Dănuț Hanț Constantin, domiciliat în Austria, și Silviu Ularu Pîrvu, domiciliat în România, figurează drept acționari la compania românească Profesional Consulting Q24 SRL.

Planul a fost dezvăluit în mai multe conversații pe care membrii acestei rețele, rezerviști SRI și SIE, le-au avut.

DNA a comunicat miercuri că 23 de percheziţii au loc în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Bucureşti, Prahova, Hunedoara şi Timişoara, într-un dosar îm care mai multe persoane sunt suspectate de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că în centrul anchetei este Fănel Bogoș, un om de afaceri din Vaslui, care a fost vizat de un control DSV în urma căruia s-au găsit mai multe nereguli și i s-a blocat accesul la fonduri.

Omul de afaceri ar fi intervenit prin trei grupări formate din rezerviști, foste cadre militare, cu legături în Armată, servicii secrete ( SRI, SIE) și chiar foști procurori DNA, potrivit surselor citate.