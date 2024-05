Stenograme din rețeaua traficanților de Ozempic. Farmaciștii, înregistrați în timp ce-și făceau planul să scape

Au apărut stenograme incendiare din rețeaua traficanților de tratamente pentru diabet, care erau vândute ca medicamente de slăbit. O asistentă de la o clinică privată falsifica reţetele. Farmaciştii care colaborau cu aceasta și-au dat seama că sunt filaţi în momentul în care au fost schimbate camerele de supraveghere.

Este vorba despre o amplă rețea privind traficul acestor medicamente destinate oamenilor care suferă de diabet. În realitate, aceste tratamente nu ajungeau la pacienți, pentru că erau vândute pe internet oamenilor care voiau să slăbească.

Rețeaua era condusă chiar de către o asistentă de la o clinică privată din Capitală, care colabora cu farmaciști sau apropiați.

Farmaciștii și-au dat seama că sunt filați în momentul în care au fost schimbate camerele de supraveghere, motiv pentru care au început să fie mai prudenți și să facă planuri despre cum să scape de răspundere.

Stenogramele aflate pe masa anchetatorilor arată amploarea acestei rețele.

"LIMONCU EMILIA GIANINA: Nu mai merge! Ne-au pus alte camere, și-au dat seama că se întâmplă ceva.

DOAMNĂ: Da?!

LIMONCU EMILIA GIANINA: Da. Da. N-am știut. Am aflat abia ieri când a zis că a venit să schimbe camerele, c-au venit ăștia de la poliție, știi?! – Păi ce treabă are una cu alta?! Zic – Ce?! Astea nu erau bune?! – Nu, că nu înregistrau cum trebuie și astea trebuie să înregistreze 6 luni de zile, după care, după 6 luni se șterge memoria și reînregistrează, iar alte 6 luni și așa mai departe.

DOAMNĂ: Îhî.

LIMONCU EMILIA GIANINA: Și că nu erau clare, că nu știu ce. imaginile. și când s-a dus să depună banii, a întrebat-o CRISTINA aia de la 62 – Fată, a venit la voi să schimbe camerele?! – Da. Păi zice – Da, și la mine și la ăla în piață, doar la câteva farmacii, și astea care eram noi înainte, cu transferuri, știi?!

LIMONCU EMILIA GIANINA: Da, nu. Nu, că nu are rost. Și, mamă, îți spun sincer, nu îmi mai trebuie! Chiar nu mai vreau să fiu agitată, să am. Atâta am, atâta cheltui. Că mi-e frică! Și nu mai vreau!

DOAMNĂ: Eh, normal!

LIMONCU EMILIA GIANINA: Nu e de mine așa ceva și nu. Am greșit, am făcut. Da. Hă, hă, pe bandă rulantă merge!

DOAMNĂ: Ah?!

LIMONCU EMILIA GIANINA: Chiar merge! Da! Da! Numai babele!", sunt doar câteva dintre stenogramele analizate de anchetatori.

Planul pus la cale de farmaciști pentru a scăpa

DELCEA IOANA LAURA: Auzi?! Dacă mă pune să, dacă găsește rețetele, să vorbesc cu aia ca să poată să mai scoată încă o dată, îi zic adevărul?! C-am primit de la poliție, că vor copie după rețetele astea?

LIMONCU EMILIA GIANINA: Da. Exact. Da. Da. Da.

DELCEA IOANA LAURA: Dacă mă întreabă de ce, eu ce-i zic?! Că nici eu nu știu.

LIMONCU EMILIA GIANINA: Că nu ști nici tu, exact! – Nu știu, doamnă, nici eu!

DELCEA IOANA LAURA: Da, dar știu că asta le-a făcut pe paro. pe parafa lu' asta!

LIMONCU EMILIA GIANINA: Aaaa. Păi da, asta știm, da' de ce știm.

DELCEA IOANA LAURA: Păi și eu ce îi zic?! A venit SORINA. Ei o să zică cine a venit cu rețetele. Ce zic, că pacientul?!

LIMONCU EMILIA GIANINA: Sorina. Nu. Sorina! Păi tu cunoșteai pacienții ăștia?!

DELCEA IOANA LAURA: Nu.

LIMONCU EMILIA GIANINA: Sorina.

DELCEA IOANA LAURA: Și dacă mă întreabă ce-i cu rețetele și de unde, și ce, și cum. Că o să se sperie, îți dai seama!

LIMONCU EMILIA GIANINA: Da. Îi spui – Le-a adus Sorina. Mai multe de atât nu știu să vă zic că nici noi nu știm. Noi doar le-am eliberat, atâta tot!

DELCEA IOANA LAURA: Am înțeles. Bine, hai să încerc. Poate nu găsește rețeta că mă arunc în fața mașinii!

LIMONCU EMILIA GIANINA: Nu mai. termină-te! Ce ai?! Ai înnebunit la cap?!