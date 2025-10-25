Știa de controale și a așteptat inspectorii cu prăjituri: Cum era protejat un sirian aflat în vizorul SRI de șefii din Poliție

Ghazal Hamwi Wadah, cetățean sirian, patronul mai multor magazine de bijuterii din Timișoara. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Protecție totală pentru un sirian aflat în atenția SRI și DIPI din partea șefilor din Poliția Timiș și chiar a șefei structurii anticorupție a MAI din județ – așa s-ar putea rezuma ancheta DIICOT Caraș Severin, care a zguduit, săptămâna aceasta, vestul României.

Personajul central – Ghazal Hamwi Wadah, cetățean sirian, patronul mai multor magazine de bijuterii din Timișoara, președintele Ligii arabilor sirieni din judeţul Timiş și considerat un apropiat al regimului fostului președinte sirian Bashar al-Assad.

Conform procurorilor antimafia, acesta este cel care a constituit alături de alți suspecți o grupare organizată specializată în activități de contrabandă și spălarea banilor, grupare a cărei activitate infracțională beneficia de protecția mai multor reprezentanți ai statului.

Investigațiile au scos la iveală faptul că sirianul afla inclusiv informațiile strict secrete care-l vizau cu ajutorul șefilor din Poliția Timiș care foloseau ca intermediari polițiști pensionari pentru a transmite informațiile.

Anul acesta, în 4 aprilie, la ora 12, SRI îi predă personal comisarului șef Florian Bolbos, adjunct al șefului Poliției Timiș care era la comanda inspectoratului, o notă "strict secret" în care erau informații despre activitățile ilegale ale sirianului.

Bolbos intră într-o ședință de o oră cu secretarul de stat Despescu. La 13,15, Ghazal Wadah este sunat de Marcel Crăciunescu, fost șef al Seviciului Poliției Rutiere și care a fost anchetat penal împreună cu Bolbos într-un dosar al DNA. Crăciunescu îi cere o întâlnire de urgență și îl avertizează că o să fie controlat și că este monitorizat.

CRĂCIUNESCU MARCEL: Auzi, altceva: mai eşti preşedinte la sirieni?

GHAZAL WADAH: Da.

CRĂCIUNESCU NICUȘOR-MARCEL: Bun. Atuncia vreau să-ţi spun că sută la sută telefoanele-ţi sunt ascultate sunt...

GHAZAL HAMWI WADAH: Pe bune?

CRĂCIUNESCU NICUȘOR-MARCEL: Sută la sută, non-stop 24 din 24.

GHAZAL HAMWI WADAH: Domne, eu n-am nimic.

CRĂCIUNESCU NICUȘOR-MARCEL: Nu, dar ca să ştii, este un departament la SRI care se ocupă...la SIE, pardon, care se ocupă de relaţiile externe şi mai ales de tot ce înseamnă ţări arabe.. (….) Deci, fiecare aveţi...la SIE...ofiţer care are mai mulţi în cunoaştere. Dacă te ascultă o lună şi vede că tu n-ai probleme...lor ce le frică: le e frică de finanţare pentru ... asta le e frică. Mă înţelegi? - SURSĂ: DOSAR PENAL

De abia la ora 14.00, Bolbos își convoacă subordonații pentru a discuta despre nota strict secretă. Monitorizarea DIICOT a scos la iveală că șeful biroului cauze complexe din cadrul SICE, Cosmin Stănciulescu, fost ofițer de crimă organizată, după două zile în care și-a luat măsuri de autoprotecție, inclusiv contrafilaj, a anunțat că urmează un control la firma sirianului, prin intermediul unui fost polițist de la Economic – Petrică Cazimir.

Cum știa din două surse de control, sirianul a așteptat de la Antifraudă, Protecția Consumatorului, Poliție și ANAF cu apă și prăjituri. Evident, controlul nu a scos la iveală nicio problemă, aurul deținut fără acte dispărând din magazine. Halucinant este că polițiștii le spun celorlalți că informațiile care au stat la demararea controlului vin de la SRI așa că se dau amenzi fără motiv ca să fie acoperiți dacă-i întreabă cineva.

Câtă putere avea sirianul a dovedit-o în 1 iunie 2024 când ambasadorul Siriei la București a făcut o vizită neoficială la Timișoara unde s-a întâlnit cu conaționalii săi. Două mașini de Poliție au escortat coloana de mașini, deși nu era vizită oficială. O sesizare anonimă trimisă Serviciului Județean Anticorupție Timiș sesiza că Wadah i-ar fi dat pentru escortă, șpagă 2000 euro, șefului secției 1 de Poliție, comisarul șef Viorel Tilca. Tilca a fost arestat, anul acesta, de DIICOT pentru că și-a pus casa la dispoziție traficanților de droguri și a consumat substanțe interzise.

Mihaiela Ianăș – șefa SJA Timiș – a ignorat sesizarea pe motiv că este anonimă, chiar dacă legea o obliga să investigheze informațiile. În schimb a avut grijă să-l avertizeze pe sirian. Motivul?

Șefa SJA Timiș Ianăș Mihaiela-Mărioara avea cu Ghazal Hamwdi Wadah o relație apropiată, după ce acesta din urmă a avut calitatea de colaborator (mituitor) într-un dosar penal documentat în anul 2019, de către SJA Timiş. Ulterior, s-a stabilit că cei doi au rămas în relaţii apropiate, chiar intime, Ghazal Hamwdi Wadah, oferindu-i constant flori şi cadouri scumpe, precum bijuterii şi parfumuri - SURSĂ: DOSAR PENAL

Ancheta DIICOT este la început, existând informații că palierul de protecție este mult mai întins, inclusiv în justiție.