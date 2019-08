STS sparge 200 milioane euro pe maşini şi electronice de lux! În plin scandal legat de crima de la Caracal, cheltuieli scandaloase ale instituției ies la iveală

STS sparge 200 milioane euro pe maşini şi electronice de lux! În plin scandal legat de incapacitatea serviciului de telecomunicaţii de a o localiza pe Alexandra pentru a-i salva viaţa, ies la iveală cheltuielile scandaloase făcute din bani publici. De la maşini de lux, telefoane şi laptopuri de ultimă generaţie, serviciul responsabil de 112 cumpără orice, mai puţin aplicaţia de localizare a apelurilor, dezvăluie cotidianul naţional Jurnalul, în ediţia de astăzi.

STS a semnat în luna mai contractul prin care dă aproape 1,6 milioane de euro pentru maşini de teren. Printre achiziţii se află şi contractul de 5,4 milioane de euro, pentru construcţia unei reţele de telecomunicaţii, dar şi cel de 2,4 milioane de euro, pentru echipamente de telecomunicaţii speciale.



Pe lista de cumpărături se mai află 3.000 de laptopuri - în schimbul cărora STS a pregătit 5,5 milioane de euro , 3.000 de telefoane mobile inteligente de ultimă generaţie pentru care serviciul este gata să cheltuie peste 400.000 de euro, dar şi un centru de date cu rol de Disaster Recovery în valoare de 5,6 milioane euro.

STS are alocat pentru anul acesta un buget de peste 600 milioane de lei, cu aproape 70% mai mare faţă deanul trecut. Este al doilea cel mai mare buget DUPĂ cel al SRI, care a primit 2,44 miliarde de lei. Urmează în top Serviciul de Informaţii Externe, cu un buget pe anul în curs de peste 300 milioane de lei, cu 8,5% mai mult decât în 2018. Cea mai spectaculoasă creştere a bugetului - de peste 200%, o are SPP. Serviciul are la dispoziţie peste 230 de milioane de lei.

Mai mult de jumătate din banii primiţi de STS de la stat sunt cheltuiţi pe salarii și alte beneficii oferite angajaţilor. Potrivit bugetului pe 2019 postat pe site-ul serviciului, din cele peste 600 de milioane de lei alocate, peste 260 sunt cheltuieli salariale în bani, precum: solde, sporuri, alocaţii pentru locuinţă, la care se adaugă 50 de milioane de lei reprezentând norme de hrană, uniforme, transport, sau vouchere de vacanţă. Cel mai important contract, care vizează achiziţia de echipamente și aplicaţii informatice pentru modernizarea sistemului 112 este blocat pe rolul Curţii de Apel București, după mai multe contestaţii și o plângere la DNA împotriva STS.

Serviciul şi-a făcut timp abia în 2018 să demareze procedura pentru achiziţia sistemului care poate salva nenumărate vieţi aflate în pericol iminent. Adică la cinci ani de la tragedia din apuseni. Toate informaţiile despre cum cheltuie STS banii publici le puteţi afla din ediţia de astăzi a cotidianului Jurnalul.