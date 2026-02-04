Surse: Directorul general Grup Feroviar Român, acuzat de DNA de dare de mită, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune

<1 minut de citit Publicat la 10:52 04 Feb 2026 Modificat la 10:52 04 Feb 2026

DNA a efectuat marți percheziții la Cristian Rădulescu și Grupul Grampet. FOTO: Hepta

Directorul general al Grup Feroviar Român, Cristian Rădulescu, a fost plasat de DNA sub control judiciar pe cauțiune, în dosarul în care este acuzat de dare de mită, potrivit surselor citate de Agerpres.

Cauțiunea ar fi fost stabilită la 500.000 de lei.

DNA a efectuat marți percheziții la Cristian Rădulescu și Grupul Grampet din care face parte firma Grup Feroviar Român.

Cristian Rădulescu este acuzat că i-a dat 500.000 de euro mită unui practician în insolvență pentru obținerea unui imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei din Capitală.

Imobilul respectiv aparține unei societăți aflate în procedura de concordat preventiv din Grupul Grampet.

Grupul Grampet este cel mai mare transportator feroviar privat de marfă din Europa Centrală și de Sud-Est, fiind deținut de afaceristul Gruia Stoica.