Surse: Șoferul mașinii cu suporteri PAOK avea droguri în sânge. În mașină s-au găsit sticle de vodcă și plicuri cu substanțe interzise

2 minute de citit Publicat la 16:30 28 Ian 2026 Modificat la 18:03 28 Ian 2026

Momentul accidentului din Timiș, filmat de o cameră de bord. Foto: Captură video

Apar informații șocante în urma tragediei de luni, din județul Timiș, în care au murit șapte oameni, după ce un microbuz cu suporteri ai echipei PAOK Salonic s-a zdrobit de un TIR.

Surse apropiate investigației au declarat pentru Antena 3 CNN că în mașina, distrusă în proporție de 90% după impact, s-au găsit substanțe posibil interzise, energizante și sticle de vodcă.

Aceleași surse spun că pasagerul aflat pe scaunul din față, dreapta, a afirmat că, înainte de impactul mortal, șoferul autovehiculului ar fi tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis.

Necropsia efectuată asupra cadavrului șoferului ar fi relevat, de asemenea, prezența drogurilor în sângele acestui bărbat.

"Avem aceste informații, deocamdată, pe surse, pentru că ancheta este încă în curs. Primele analize arată că șoferul ar fi consumat o substanță interzisă. Vom vedea dacă, până la urma, această constatare va figura și în raportul oficial. expertiza oficiala acest pronostic va fi confirmat.

De asemenea, la examinarea vehiculului cu suporteri greci, în mare parte distrus, s-ar fi găsit două plicuri de substanțe suspecte care au fost trimise pentru analize de specialitate", a relatat Mircea Tătar, corespondent Antena 3 CNN.

Cum spun martorii că s-a produs accidentul din Timiș

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:00.

Momentul coliziunii din Timiș, de pe drumul E70, în care au murit șapte oameni, a fost surprins de camera de bord a unui alt TIR decât cel implicat în impact.

Accidentul a avut loc după ce șoferul microbuzului cu numere de Grecia a intrat într-o depășire.

Deși pare că microbuzul, care tocmai depășise un autovehicul, are timp să revină pe banda sa, acesta, inexplicabil, intră din nou pe contrasens și se duce direct în TIR-ul care venea din față.

Publicația elenă Protothema a scris că un suporter PAOK, care a scăpat cu viață din accidentul de luni, a făcut primele mărturii despre posibila cauză tragediei în care au murit șapte oameni.

"Volanul s-a blocat în timpul depășirii", i-a spus el unui medic grec.

La rândul său, medicul Dimitris Koukoulas a declarat pentru ERT News că unul dintre răniți i-a spus că volanul microbuzului s-ar fi blocat în timpul depășirii și ar fi împiedicat revenirea vehiculului în bandă, de pe contrasens.

"Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza funcției 'lane assistant'", a afirmat medicul că i-a mărturisit rănitul în accident.

Cum arăta situația în mocrobuzul morții, înainte de accident

Surse Antena 3 CNN au descris felul în care erau așezați pasagerii microbuzului înainte de impactul mortal de luni.

Astfel, în dreapta șoferului erau așezați doi pasageri.

Pe următoarea banchetă, în spate, se aflau patru persoane.

Pe ultima banchetă erau trei pasageri.

Din cele zece persoane, au supraviețuit trei, aflate lângă geamul de pe partea stângă.

Dosar pentru ucidere din culpă, după tragedia din Timiș

Poliţia Timiş a deschis dosar pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc, a declarat miercuri că starea celor trei tineri greci răniţi, care au supravieţuit accidentului și au fost aduși aici, este stabilă.

Ei sunt transportabili, decizia transferului în Grecia depinzând de hotărârea familiilor acestora, a precizat Săndesc.

La spitalul din Timișoara a venit şi ambasadoarea Greciei, Evangelia Grammatika, care s-a interesat de starea răniţilor şi de situația privind repatrierea celor decedaţi.

Sicriele cu trupurile neînsuflețite urmează să ajungă în Grecia cu o aeronavă militară trimisă de guvernul de la Atena.

În ceea ce-i privește pe răniți, cei trei ar urma să fie transferați la Spitalul Papageorgiou din Salonic în cursul zilei de joi, tot pe calea aerului.