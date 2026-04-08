Surse: Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Naţională, pentru un ultim omagiu. Când va avea loc înmormântarea

Mircea Lucescu, considerat de specialişti cel mai mare antrenor român din toate timpurile, a murit, marţi seară, la vârsta de 80 de ani. Familia urmează acum să ridice trupul neînsufleţit de la Spitalul Universitar, iar, ulterior, acesta va fi depus la Arena Naţională, pentru ca publicul să-i aducă un ultim omagiu fostului selecţioner al României. Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, potrivit surselor Antena 3 CNN.

În cursul zilei de miercuri, trupul neţînsufleţit al lui Mircea Lucescu va fi ridicat de familie de la Spitalul Universitar şi va fi depus la Arena Naţională. Publicul va avea acces în stadion, din această după-amiază, de la ora 17.00, iar la ora 18.00 va avea loc o ceremonie religioasă.

Toţi cei care l-au iubit şi l-au apreciat pe Mircea Lucescu pot merge să-i aducă un ultim omagiu şi joi, la Arena Naţională, în intervalul 10.00 - 20.00.

Ceremonia de înmormântarea va avea loc vineri, la Cimitirul Bellu din Bucureşti, într-un cadru restrâns, la care vor participa membrii familiei şi prietenii foarte apropiaţi.

Mircea Lucescu suferise două infarcturi, într-un interval scurt

Mircea Lucescu a murit, marți seară, la Spitalul Universitar din București. Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României avea 80 de ani și s-a confruntat, în ultima perioadă, cu probleme grave de sănătate din cauza cărora a fost nevoit să renunțe la postul de antrenor și colaborarea cu FRF.

În ultimele zile, stare de sănătate a antrenorului s-a agravat și, chiar astăzi, Spitalul Universitar a transmis că cele mai recente investigații scoseseră la iveală complicații severe, precum accidente vasculare ischemice cerebrale multiple și focare de trombembolism pulmonar.

Pe 3 aprilie 2026, chiar în ziua în care ar fi trebui să fie externat, surse medicale au declarat pentru Antena 3 CNN că Lucescu a suferit două infarcturi, primul dimineața și al doilea ulterior. Medicii au efectuat trei operațiuni de resuscitare și un examen de angiografie pentru a verifica dacă arterele coronariene erau blocate.

Mircea Lucescu a fost apoi transferat pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică starea sa de sănătate s-a agravat.