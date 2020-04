FNGCIMM: suspiciuni întemeiate privind un posibil atac cibernetic sofisticat asupra www.imminvest.ro

„Portalul imminvest.ro a inregistrat o rata de inscriere de peste 200 aplicatii pe secunda inca din primele momente de la deschiderea aplicatiei, fiind intr-o crestere exponentiala. Ambele site-uri, www.fngcimm.ro si www.imminvest.ro au fost blocate la scurt timp de la deschiderea aplicatiei. In etapa de dezvoltare si testare au fost verificate si validate atat conditiile de securitate, cat si conditiile functionale, in cazul unei sarcini ridicate. Toate aceste elemente ne ridica suspiciuni intemeiate privind un posibil atac cibernetic sofisticat. In acest moment, echipa de suport tehnic a aplicatiei depune toate eforturile pentru remedierea problemelor tehnice”, arată un comunicat al instituției.

Fondul de garantare spune că echipele tehnice lucrează pentru a remedia situatia si că, în cel mai scurt timp, procesul de inscriere va fi reluat in parametri optimi.

„Subliniem ca principiul de inscriere in program nu este, primul venit, primul servit, iar aplicatia va ramane deschisa pana la sfarsitul acestui an. De asemenea ii asiguram pe antreprenori ca suntem pregatiti sa lucram in regim de permanenta, pentru a procesa toate solicitarile primite in termenul promis”, spune FNGCIMM.

Programul IMM Invest, prin care IMM-urile din România pot beneficia de credite garantate cu până la 90%, a fost lansat vineri. Plafonul IMM INVEST România, în valoare de 15 miliarde de lei, a fost subscris de finanțatori în proporție de 120,5%, a anunțat recent FNGCIMM.

Sursa: Mediafax