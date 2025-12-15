BNR: Datoria externă a României a crescut cu 22,078 miliarde euro, în primele zece luni din 2025. La ce sumă totală a ajuns

2 minute de citit Publicat la 14:53 15 Dec 2025 Modificat la 14:53 15 Dec 2025

Banca Națională a României. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

În perioada ianuarie - octombrie 2025, România a înregistrat o creștere semnificativă a datoriei externe, atingând valoarea totală de 225,588 miliarde euro, cu o creștere de 22,078 miliarde euro față de sfârșitul anului 2024, potrivit datelor furnizate de Banca Națională a României (BNR).

Structura datoriei externe: Termen lung vs. termen scurt

Din totalul datoriei externe, o mare parte provine din datoria pe termen lung, care a ajuns la 177,617 miliarde euro, reprezentând 78,7% din datoria totală.

Comparativ cu 31 decembrie 2024, această componentă a înregistrat o creștere de 13,6%.

Pe de altă parte, datoria externă pe termen scurt a ajuns la 47,971 miliarde euro, ceea ce reprezintă 21,3% din datoria totală. Față de sfârșitul anului trecut, datoria pe termen scurt a crescut cu 1,7%.

Deficitul contului curent și evoluția balanțelor

Un alt aspect important al economiei externe al României în perioada respectivă este deficitul contului curent al balanței de plăți, care a crescut ușor, ajungând la 24,636 miliarde euro în perioada ianuarie-octombrie 2025, față de 23,644 miliarde euro în aceeași perioadă a anului anterior. În structura acestui deficit, mai multe balanțe au înregistrat variații semnificative:

Balanța bunurilor a continuat să contribuie la deficit, înregistrând o creștere de 51 milioane euro față de aceeași perioadă din 2024.

Balanța serviciilor a adus un excedent mai mare cu 560 milioane euro, reflectând o îmbunătățire a exporturilor de servicii.

Balanța veniturilor primare a fost negativă, având un deficit mai mare cu 807 milioane euro.

Balanța veniturilor secundare a înregistrat o contribuție negativă de 694 milioane euro, ceea ce a accentuat deficitul total.

Investițiile directe ale nerezidenților

Un aspect pozitiv al evoluției economice este reprezentat de investițiile directe ale nerezidenților în România, care au ajuns la 7,237 miliarde euro în perioada ianuarie - octombrie 2025, o creștere considerabilă față de 5,625 miliarde euro în perioada similară din 2024.

Din acest total, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au însumat 4,967 miliarde euro, iar creditele intragrup au avut o valoare netă de 2,270 miliarde euro.

Serviciul datoriei externe și rezerva valutară

În ceea ce privește serviciul datoriei externe pe termen lung, acesta a reprezentat 17,1% din veniturile din exporturi și alte surse externe, o scădere semnificativă față de 21,5% înregistrată în 2024. Acest indicator sugerează o gestionare mai eficientă a datoriei externe, cu o capacitate mai mare de a face față obligațiilor de plată.

Referitor la rezerva valutară a BNR, aceasta a asigurat o acoperire de 6 luni a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2025, față de 5,7 luni la sfârșitul anului 2024.

În plus, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt a fost de 105,2%, comparativ cu 103,6% la sfârșitul anului trecut, ceea ce indică o rezervă de valută suficientă pentru a acoperi obligațiile externe pe termen scurt.