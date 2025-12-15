Marea Cameră a CEDO îi dă câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț

<1 minut de citit Publicat la 13:30 15 Dec 2025 Modificat la 13:34 15 Dec 2025

Cristi Danileţ, alături de avocatele Nicoleta Popescu și Mihaela Ghirca-Bogdan. Sursa foto: Facebook/Cristi Danileţ

Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț în cauza Danileț împotriva România (cererea nr. 16915/21) și a decis că autoritățile române au încălcat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie și la primirea/comunicarea de informații și idei, fără amestecul autorităților publice, potrivit Agerpres.

Cauza s-a referit la o sancțiune disciplinară aplicată judecătorului Cristi Danileț de către Consiliul Superior al Magistraturii după ce acesta a postat două mesaje pe contul său de Facebook.

Ședința publică a avut loc la sediul CEDO din Strasbourg și a fost transmisă în direct pe canalul de YouTube al Curții.

Hotărârea pronunțată de Marea Cameră a CEDO este definitivă și are caracter obligatoriu.