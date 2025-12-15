Răzvan Chiriţă, după excluderea din partid: Situaţia grupului POT din Camera Deputaţilor este incertă

Răzvan Chiriţă alături de Anamaria Gavrilă, preşedinta POT, la începutul lunii trecute. Sursa foto: Facebook/Răzvan Chiriţă

Situaţia grupului POT din Camera Deputaţilor este incertă, a declarat luni lider Răzvan Mirel Chiriţă, care a fost exclus din partid în urmă cu cinci zile, potrivit Agerpres. "Am cerut adevăr, am cerut responsabilitate şi am cerut respect pentru vot. Minciuna pare că se grăbeşte, iar adevărul are răbdare", a subliniat politicianul.

Într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament, unde s-a aflat alături de mai mulţi reprezentanţi ai POT, dar şi de neafiliaţi proveniţi din rândurile formaţiunii, Răzvan Mirel Chiriţă a susţinut că a fost exclus după ce a "vrut adevăr" şi a cerut o discuţie deschisă asupra mai multor "întrebări ridicate de cetăţeni".

Potrivit acestuia, situaţia grupului POT se va tranşa după şedinţele Biroului permanent şi plenului Camerei Deputaţilor, când s-ar putea lua o decizie. Până atunci, spune Chiriţă, "grupul parlamentar POT este un grup funcţional".

"Nu facem demersurile pentru a fi desfiinţat. (...) Noi am intrat în Parlament pentru o Românie a valorilor. (...). Aşadar, vom merge înainte. Astăzi ne poziţionăm clar şi asumat alături de colegii din opoziţie, nu din calcul politic, ci pentru că acolo este locul celor care apără principiile. (...). Am intrat în Parlament pentru a schimba un mod de a face politică, pentru a aduce transparentă, dialog şi asumare, pentru a reprezenta oamenii reali, nu interese închise, pentru a spune adevărul, inclusiv când acesta este incomod. În urmă de câteva zile, în calitate de lider al grupului parlamentar POT, cu susţinerea majorităţii colegilor mei, am convocat o şedinţă internă.

Totul a fost firesc, o analiză onestă a primului an de activitate parlamentară a grupului nostru POT. Am cerut să discutăm deschis despre ce am făcut bine, ce am făcut greşit, de ce încrederea publică s-a prăbuşit de la 6 - 7% la 0,2%, cum au fost cheltuiţi banii publici şi cum trebuie să ne urmăm drumul de acum înainte. Aceste întrebări sunt întrebări normale într-un partid democratic. Sunt întrebări pe care cetăţenii ni le adresează, chiar dacă nu sunt formulate public. Or, răspunsul la aceste întrebări a fost o excludere a mea", a declarat Chiriţă, care a susţinut că nu a intrat în posesia demiterii sale din partea preşedintei POT, Anamaria Gavrilă.

El a precizat că nu a cerut putere, sancţiuni sau funcţii.

"Am cerut adevăr, am cerut responsabilitate şi am cerut respect pentru vot. Minciuna pare că se grăbeşte, iar adevărul are răbdare. Noi mergem înainte alături de românii care muncesc, care produc şi care îşi asumă riscuri, care ţin această ţară în picioare, alături de antreprenorii care plătesc taxe înainte de a şti dacă au profit, alături de fermierii care lucrează pământul. (...) Şi mergem înainte fideli valorilor care ne-au definit de la început: patriotism, credinţă şi familie", a transmis Chiriţă, care figurează pe site-ul Camerei Deputaţilor în grupul parlamentar al POT.

Deputatul POT Daniel Grofu a subliniat că românii au dreptul să ştie cum sunt luate deciziile, cum sunt cheltuiţi banii publici şi cine răspunde atunci când lucrurile merg greşit.

"Am ales să fiu astăzi aici pentru că, mai presus de a fi membrul unui partid, sunt deputat ales de cetăţeni, iar această responsabilitate nu dispare atunci când lucrurile devin incomode. Am intrat în Parlament cu un mandat clar, să reprezint oameni reali, să apăr valori clare şi să spun adevărul atunci când direcţia se pierde. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este despre o persoană sau despre o funcţie, este despre modul în care înţelegem politica. Dacă o facem prin dialog şi asumare sau dacă o facem prin tăcere şi decizii luate fără explicaţii.

Am susţinut demersul de a cere o analiză onestă a primului an parlamentar şi a rezultatelor electorale, pentru că acesta este un lucru normal într-o democraţie. Când rezultatele nu sunt cele aşteptate, răspunsul nu poate fi evitarea întrebărilor sau sancţionarea celor care le pun.(...) Eu voi continua să-mi fac datoria de parlamentar cu aceeaşi consecvenţă, indiferent de presiuni sau contexte politice, pentru că mandatul meu se datorează celor care m-au votat. (...) Nu suntem aici pentru a rupe ceva, ci pentru a păstra sensul pentru care am fost aleşi", a spus el.

Deputata neafiliată Aurora-Tasica Simu a amintit că un alt grup mare din POT a plecat în 21 mai, "reclamând aceleaşi lucruri".

"Foarte multe suspiciuni s-au ridicat asupra noastră că ne-am vândut puterii şi foarte mult încearcă anumite persoane de pe scena politică să arate, să tot pună în vizorul presei acest lucru, că ne-am vândut cuiva. Am arătat de la momentul de la care am plecat - din mai până acum - că am rămas aceiaşi oameni cu coloană vertebrală care am fost votaţi în Parlamentul României pentru a îndeplini nişte misiuni clare pe care le-am primit de la români şi în niciun moment nu i-am dezamăgit. Noi ne-am continuat lupta.

Ştim că şi colegii care astăzi sunt aici, în faţa dumneavoastră, au rămas în POT cu credinţa că şi ei vor reuşi să facă acelaşi lucru, în aceeaşi structură, dar inevitabil, ei chiar dacă au ajuns mai târziu la aceeaşi concluzie, astăzi ne unim şi îi susţinem, le sprijinim eforturile, îi înţelegem pe deplin şi ştim că au în minte bunăstarea României, bunăstarea românilor şi au în suflet şi în proiectele lor planuri şi proiecte foarte bune pentru România. Aşa că noi, grupul deputaţilor independenţi din Camera Deputaţilor, îi susţinem şi suntem alături de ei în acest demers", a transmis deputata.