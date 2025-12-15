Incredibila poveste a spioanei ruse trădate de pisica ei. Femeia s-a ascuns timp de un deceniu la Napoli

Pisica Luisa a fost cea care a dat-o de gol pe spioana rusă. Sursa colaj: captura instagram/adelaserein

Christo Grozev, șef al departamentului de investigații de la The Insider și fost șef al secției de anchete pentru Bellingcat, a cercetat şi a relatat cazul unei spioane ruse - Olga Kolobova -, pe care o numește „Cat lady” și care era cunoscută sub numele de Maria Adela Kuhfeldt Rivera. Femeia a trăit mai bine de un deceniu la Napoli, în Italia, iar înainte, în Malta. „A avut relații cu persoane apropiate sediului NATO din Napoli, împrietenindu-se cu soțiile generalilor. Avea acces privilegiat la informațiile Alianței”, a explicat Grozev.

Spioana rusă se prezenta ca fiind „bijutier peruvian”, dar, de fapt, era o spioană rusă, relatează Il Messaggero. Ancheta i-a dezvăluit adevărata identitate, iar Grozev a povestit într-un videoclip pe canalul său de Youtube: „Nu a fost o problemă să dovedesc că era o spioană rusă, deoarece avea un pașaport cu un set specific de numere. Era clar că era o spioană rusă, iar la un moment dat a dispărut din Italia pentru a se întoarce în Rusia. Timp de luni de zile, dacă nu chiar un an, am încercat să descopăr adevărata identitate a acestei persoane. Și singurul lucru pe care l-am putut găsi care lega falsa identitate peruviană care locuia în Italia de persoana care locuia în Rusia a fost pisica ei.”

Luisa este pisica pe care femeia o adora. „Toți prietenii ei care o cunoșteau în Italia vorbiseră despre dragostea ei pentru pisică”, relatează Grozev. „Așa că m-am gândit: dacă există un lucru pe care această femeie îl poate aduce din viața ei reală în cea falsă, acesta ar fi pisica ei. Luni de zile, am încercat să găsim o legătură între acea pisică din Italia și o pisică din Rusia.”

Până la urmă jurnalistul a făcut o descoperire incredibilă: un microcip, care are un număr lung şi unic la nivel mondial. După ce am găsit microcipul, am început să căutăm în bazele de date rusești pentru a găsi un animal înregistrat la un medic veterinar. Și așa a fost: acea pisică fusese înregistrată la o clinică veterinară din Rusia. „Așa că am consultat VK, versiunea rusă a Facebook, și am găsit o femeie pe nume Olga Kolobova, care dăduse like și se împrietenise cu acel grup de veterinari și avea o pisică pe profilul ei. Restul a fost ușor.”

Acesta este doar primul capitol dintr-o poveste care promite să fie captivantă. Ancheta completă va fi publicată peste câteva săptămâni de către jurnalist.