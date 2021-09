Șoferii de TIR protestează în București. Cer eliminarea impozitării diurnelor și stoparea creșterii prețurilor la polițele RCA

Asociaţiile patronale din transporturile rutiere protestează, miercuri, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, după ce Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu a renunţat la impozitarea diurnei pe care o consideră venit salarial.

Şoferii sunt revoltaţi de intenția ANAF de a le impozita diurnele, chiar și cele primite în ultimii cinci ani, dar si de preţurile poliţelor RCA.

"Toate nemulţumirile sunt din cauza tuturor guvernelor, dar mai nou, actulul prim-ministru, domnul Cîţu, fost ministru de Finanţe, pe timpul pandemiei, anul trecut, spunea că ne ajută cu eşalonarea datoriilor către stat. Bun, ne-a ajutat, aşa este.

Protestatar: "Astăzi ne-a scos în stradă impozitarea diurnelor, poliţa RCA care a explodat nejustificat"

Luna trecută am plătit 460 de lei şi acum am plătit 1.200 de lei. Deci de trei ori. Nu o consider justificativă. La fiecare faliment a unei societăţi de asigurări, imediat explodează. Deci vine din spate explozia preţurilor la RCA.

Până în anul în curs, anul trecut nu ne carantinau. Intram în ţară indiferent din ce zonă veneam, deci nu erau probleme. Anul acesta deja a început cu probleme, dar eu nu văd ceva justificat, întrucât eu dacă merg la o firmă la încărcat, eu nu am contact cu respectivii angajaţi.

O să facem un protest exact ca cel din 2016, să blocăm", a spus unul dintre şoferii care protestează miercuri în faţa Guvernului.

Se circulă îngreunat în zona Guvernului şi pe Şoseaua Kiseleff

500 de transportatori vor fi prezenţi cu 100 de capete de tractor sau tiruri în Piaţa Victoriei, unde se aşteaptă ca circulaţia să se blocheze.

De altfel, Şoseaua Kiselef va fi restricţionată. Primăria Capitalei a autorizat protestul pentru cel mult 500 de persoane şi vehicule, însă, ca urmare a incidenţei cazurilor COVID-19 din Bucureşti, la protest pot participa cel mult 100 de vehicule.

Protestul este organizat de COTAR – Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, care își dorește ca problemele din Transporturi să fie rezolvate.

Principalele probleme pe care trebuie să le soluționeze Guvernul și Parlamentul României

• să eliminie impozitarea diurnelor retroactiv, pe ultimii 5 ani

• să acorde despăgubirile care nu au fost plătite miilor de șoferi care au ajuns în service-urile auto în ultimul an

• să oprească creșterea nejustificată a prețurilor pentru asigurările RCA

Dacă aceste cerințe pe care le au transportatorii nu se vor soluționa în cel mai scurt timp cu putință, se vor organiza proteste în toată România, cu respectarea numărului maxim de participanți.

Transportatorii cer statului să oprească această creștere haotică a prețurilor pentru polițele RCA, după ce autorizația de funcționare a City Insurance a fost retrasă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Șoferii sunt absolut revoltați de prețurile imense pentru asigurările RCA și sunt de părere că situația trebuie să fie gestionată de stat, fiind un serviciu obligatoriu impus pentru cetățeni.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal