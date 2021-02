Tabla magnetica, definitia versatilitatii. Unde poate fi regasita?

Cum se foloseste si unde se gaseste?

Acest accesoriu din ce in ce mai folosit, intalnit si sub denumirea de whiteboard, este o tabla realizata din mai multe straturi de materiale feromagnetice. Intre aceste straturi (de regula 3) se regasesc straturi de carton.

Usor de prins pe orice perete, o astfel de tabla permite lipirea unor magneti pe ea, ceea ce o face usor de folosit in foarte multe domenii. In ultimii ani, tablele magnetice au inceput sa fie gasite in urmatoarele locuri:

In institutiile de invatamant. Aici au inlocuit vechile table negre, evidentiindu-se prin cateva avantaje considerabile: lipsa cretei, o stergere mai usoara a markerului cu care se scrie pe ele, posibilitatea de a folosi mai multe culori.

In marile companii , unde sunt folosite pentru tot felul de prezentari si intalniri, dar si pe post de suport pentru diverse mici accesorii (magneti, post-it-uri etc);

In mediul privat. Oamenii au inceput sa foloseasca din ce in ce mai des tabla magnetica, care se regaseste, de regula, in camera copiilor, in birou sau chiar si in living sau in bucatarie. Pe o astfel de tabla pot fi scrise listele de cumparaturi, pot fi lipiti cu usurinta magnetii cumparati din calatorii si pot fi organizate mult mai bine activitatile casnice.

Cum se alege si cum se intretine o tabla magnetica?

Pentru achizitia unui astfel de produs trebuie sa tii cont de mai multe criterii. Unul dintre cele mai importante criterii este materialul din care este construita tabla, care poate fi sticla, ceramica sau diverse materiale plastice. Tablele ceramice sunt cele mai rezistente, acestea facand fata cu brio zgarieturilor si avand o durata de viata de aproximativ 20 de ani.

Tablele din sticla sunt ceva mai ieftine si ofera, la randul lor, o rezistenta destul de mare. Pe langa material, trebuie sa tii cont si de dimensiunile tablei, de instrumentele de scris care pot fi folosite pe ea, de sistemul de prindere pe perete sau sistemul de sprijin (atunci cand sta pe un trepied) si de eventualele functionalitati suplimentare pe care le ofera.

Desi exista varianta de a alege o tabla magnetica pe care se poate scrie cu creta, este de preferat o varianta care sa permita utilizarea markerului, deoarece creta murdareste destul de mult si genereaza destul de mult praf, care nu este sanatos.

Atunci cand alegi un model de la Viamond - magazin de birotica si papetarie online, trebuie sa ai in vedere si accesoriile pe care le primesti alaturi de ea. Nu trebuie sa lipseasca magnetii, markerele, buretii cu care poti sterge ceea ce ai scris si spray-urile sau servetelele de curatare.

Daca este aleasa corect, tabla magnetica se intretine foarte usor. Pentru curatare, este suficienta stergerea cu o carpa moale si o solutie pentru geamuri. In rest, trebuie sa te asiguri ca scrii pe ea doar cu markerele recomandate, ca stergi cu atentie scrisul si ca eviti orice zgarietura si lovitura.

