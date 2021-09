Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe o stradă din centrul Sibiului. Medicii au încercat să-l resusciteze

Polițiștii sibieni au fost sesizați că, pe Bulevardul Corneliu Coposu, în apropierea intersecției cu strada Berăriei, pe stradă se află o persoană decedată.

Este vorba de un tânăr în vârstă de 23 de ani, din județul Alba.

Tânărul a fost resuscitat, însă manevrele nu au avut rezultat, fiind declarat decesul.

„Din primele informații obținute de către polițiști a rezultat faptul că tânărului i s-ar făcut rău în timp ce se afla într-un autoturism, nefiind constatate urme de violență. Trupul tânărului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Sibiu în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor exacte care au dus la deces”, a declarat, vineri, Elena Welter, purtătorul de cuvânt al Poliției Sibiui.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

”SAJ Sibiu a primit ieri seara in jurul orelor 23:00 un apel prin 112 care informa a un bărbat de 23 ani se afla in stare de inconștiență intr-un autoturism pe B-dul V. Milea.Soferul apelant a fost sfătuit să oprească mașina în parcarea de la Teatru. La scurt a sosit o ambulanta SAJ si a gasit in masina pe locul din dreapta fata un barbat inconștient,aflat in SCR.

Împreună cu al doilea echipaj sosit au început manevrele de resuscitare si au continuat aproximativ 50 minute. Din pacate bărbatul nu a raspuns manevrelor aplicate si a fost declarat decedat.A fost anunțată Poliția in vederea cercetărilor specifice”, arată reprezentanții Ambulanței.

