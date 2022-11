O tânără a petrecut o noapte la un hotel, împreună cu un urs de pluş, după ce s-a săturat de întâlnirile de pe Tinder

Tânăra din Marea Britanie a rezervat o cameră la un hotel din Bulgaria, pentru ea şi pentru "Loving Bear Puffy", un urs de pluş cu trăsături umane.

Totul după ce tânăra a fost dezamăgită de toate întâlnirile pe care le-a avut cu bărbaţi adevăraţi.

Se pare că ursul de pluş a fost creat special pentru cei singuri, având o înălţime de 1,5 m şi o greutate de 3,2 kg. Preţul jucăriei este de 135 de lire sterline, fiind realizată cu scopul de a înlocui o fiinţă umană.

Tânăra este încântată de timpul petrecut alături de Puffy, spunând că: "Pentru multe femei de 30 de ani ca mine, întâlnirile online au devenit obositoare. Ne-am săturat de Tinder și de Bumble. Aceste aplicații te consumă - glisând constant la stânga sau la dreapta. Cel mai bun lucru la acest urs este că el este mereu acolo când am nevoie de o îmbrăţişare. Nu trebuie să pierd timpul să-l cunosc zile sau săptămâni, înainte ca lucrurile să nu meargă".

Iram Ramzan îl descrie pe Puffy ca fiind partenerul perfect.

''Dimineața devreme m-am trezit în frumosul oraș Varna, din Bulgaria. Însoțitorul meu nu s-a plâns nici măcar când m-am întins pe pieptul lui sau am insistat ca brațele lui să rămână în jurul meu toată noaptea. Nu a tras plapuma și nici nu sforăie'', a mai spus tânăra.

Puffy a fost creat de Tonia Berdankova, o femeie de afaceri din Bulgaria, care a încercat să treacă mai uşor peste lipsa soţului, plecat în afara oraşului să lucreze. În prezent, Puffy este vândut în special în ţările scandinave, SUA şi Marea Britanie, vânzările fiind din ce în ce mai mari.

