Tăriceanu pune tunurile pe PNL: Cred că ne furăm singuri căciula!

”Guvernul Orban este recunoscut pentru “calitatea” de a fi luat prin surprindere. A fost luat prin surprindere de coronavirus în condițiile în care în alte țări europene erau deja zeci de mii de infectați. A fost luat prin surprindere de criza economică. A fost luat prin surprindere de încetarea stării de urgență și s-a trezit complet lipsit de legislația necesară. Și exemplele pot continua.

Deci, nu ar trebui să fim deloc mirați dacă vor fi complet surprinși că vine septembrie și începe școala.

Am solicitat Parlamentului o dezbatere serioasă pe acest subiect, deschiderea din toamnă a școlilor, dar văd că nu s-a decis nimic cu privire la această solicitare. Cu sau fără dezbatere este clar că deschiderea anului școlar este unul dintre elementele cheie ale acestui an.

Am văzut fanteziile pe care le propun guvernanții: 50% școală online, 50% prezență fizică, ore de 30 de minute și pauze de 20 de minute etc. Eu cred că ne furăm singuri căciula dacă avem impresia că școala online chiar funcționează. Pe lângă faptul că peste jumătate din copii nu au acces la tablete sau internet știm acum că nici cadrele didactice nu au reușit să facă o tranziție reușită la acest sistem de învățământ. Și, atunci, ce e de făcut?”, a spus Tăriceanu.

Ce se va întâmpla cu școala din toamnă

”Eu cred că decizia privind modul în care se va desfășura din toamnă școala trebuie luată din mâna guvernului și mutată la nivelul comunităților locale. Ne-am lămurit acum că virusul nu are o răspândire uniformă. Am văzut că sunt localități sau județe în care gradul de infectare este foarte mic și unde interzicerea deschiderii școlii nu are prea mult sens. Cred că această decizie trebuie luată de autoritățile locale în consultare cu părinții, elevii și medicii. Cred că nu este deloc deplasat ca după această dezbatere să poată fi organizate referendumuri locale acolo unde nu se conturează o majoritate în favoarea unei soluții.

Eu am încredere că autoritățile locale sunt mult mai adaptate la nevoile comunităților și pot lua decizii care să ducă la începerea școlilor în condiții optime. Cred că ele pot găsi spații suplimentare pentru a avea clase cu un număr mai mic de elevi. Cred că pot găsi personal suplimentar, chiar suplinitori, care să poată supraveghea mai bine copiii.

Menținerea deciziei privind deschiderea școlilor în mâinile guvernului Orban este o garanție că vom avea o nouă generație de sacrificiu, că sunt mari șanse ca ai noștri copii să piardă contactul cu cartea cu urmări dramatice pentru ei. Trăim într-o societate extrem de competitivă și lipsirea copiilor noștri de cunoștințele de care au nevoie îi va costa scump.

Lăsăm un virus să ne dărâme prezentul și viitorul sau găsim soluții prin care să mergem mai departe? Acceptăm demolarea tuturor valorilor și ruinarea țării? Despre asta este vorba în decizia despre cum se va desfășura din toamnă școala!”, a conchis liderul ALDE.