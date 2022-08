Țeapa luată de români din partea unei companii de telefonie mobilă | ”Uimirea mi-a fost mare când am vrut să plătesc factura”

O femeie în vârstă de 51 de ani din Baia Mare a povestit cum a ajuns să plătească o factură de două ori mai mare, după ce a fost convinsă să ia un telefon ”gratuit”, doar cu prelungirea contractului.

”Am fost abordată de o doamna aparent foarte drăguță, care îmi oferea un telefon gratuit, fără implicarea unor costuri suplimentare.

Așa îmi spunea, dar uimirea mi-a fost mare când am vrut să plătesc factură telefonică zilele acestea aveam în plus aproximativ 100 de lei”, a declarat femeia.

După o lună, femeia a primit factura la telefonie mobilă, care i-a atras atenția cu suma foarte mare pe care o avea de achitat, așa că s-a dus la magazinul respectiv să ceară niște explicații.

”Mi s-a spus că este rată pentru telefonul care de fapt fusese promis gratuit. Au spus că nu se modifică absolut nimic. În plus, pe factură apărea rata 27 de lei.

Atunci mă întreb ce semnifică restul, până la 97 de lei”.

Pentru că a semnat pentru prelungirea contractului cu încă 24 de luni, aceasta a decis să facă o reclamație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Maramureș.

”Alături mai era o bătrânică de 79 de ani care pățise la fel. Întrebând pe cei ce erau în cadrul acestui magazin de ce se permit aceste înșelătorii într-o companie - totuși renumită - ni s-a spus că sunt veniți de la București cei ce fac aceste contracte”, a mai relatat femeia, potrivit adevarul.ro.

Aceasta a mers și mai departe și și-a povestit întâmplarea pe rețelele de socializare, unde mai multe persoane au afirmat în comentarii că au pățit același lucru.

Femeia de 79 de ani care a fost și ea înșelată în acest fel, a povestit că până acum plătea 54 de lei pentru abonament, iar acum plătește 175 lei.

”M-am dus la magazin să plătesc și mi-au spus că am 175 de lei de plată. Am întrebat de ce și mi-au spus că am rată la telefon. Dar nici măcar nu a fost vorba de așa ceva. Mi-au spus că e bonus, că nu am nimic de plătit”, a povestit și bătrâna.