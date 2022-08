Țeapa pe care au vrut să o dea unor turiști români doi polițiști bulgari. Nu le-a mers: "Foarte urâtă practica"

"Azi ne am întors din concediu și am avut surpriza ca la ieșire din Montana să ne oprească un echipaj pentru verificare vigneta. Surpriza și mai mare a fost când m a chemat la mașina lor și mi-a arătat mașina noastră spunând că in data de 23.07.2021, deci ANUL TRECUT ?, am traversat Bulgaria fără vigneta.

Și eu i-am surprins și le am arătat vigneta pe care am păstrat-o, pentru că am tot citit pe grup de această practică. Oricum, soțul o avea și pe e-mail, cerând-o de fiecare dată când o cumpără. Explicația lor a fost: sistemul lor e diferit de al nostru și descărca mai greu sau deloc vignetele.

Eu am înțeles exact despre ce a fost vorba, însă de data aceasta nu le-a mers. Foarte urâtă practica vecinilor noștri!", a scris șoferița pe Forum Grecia.

Un internaut s-a declarat sceptic de faptul că echipajul de verificare al vignetei ar fi vrut în acest fel să îi păcălească pe turiștii români:

Doamna, trec zeci de mii de masini prin Bulgaria în concediu. Oare stau toate echipajele cu zeci de mii de poze ca să vadă dacă cumva mai trece vreunul pe acolo? Eu cred că este o greșeală a sistemului lor putred și nu a "practicilor". Pe lângă acea poză cred că aveau și altceva digital care nu era actualizat cu plata dvs. scos de sistemul lor. Vreau să spun că și asta este o variantă plauzibilă, nu numai cea în care îi incriminați!. a scris Claudiu P.

Și eu care voiam să o arunc pe cea de luna trecuta! O mai păstrez.... ! Mulțumesc pentru info, a spus și Flory S.

În România poliția nu te mai oprește să te întrebe de vignetă de circa 10 ani... Deci rezultă că la capitolul ăsta sunt cu cel puțin 10 ani în urma noastră, a adăugat Nicoleta D.

Un alt utilizator al grupului a relatat experiența lui cu oamenii legi bulgari:

Am pățit anul asta. Ne-au oprit noaptea sub pretextul că am avut viteză în tunel. Le-am cerut filmarea, nu aveau nimic și s-au legat că era parbrizul ciobit puțin. Au cerut 50 de euro. dat s-au mulțumit cu 50 de lei, a susținut Kris L.

Dar modul în care s-a finalizat întâlnirea acestuia cu polițiștii a fost dezaprobat clar de Daniel C: Dare de mita. Dosar penal. Dacă voi dați în continuare mită o să ne oprească să încerce să stoarcă și de la noi ... nu mai dati spaga ! Ați greșit, plătiți amenda - nu ați greșit, nu plătiți nimic!