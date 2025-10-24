Tehnologie japoneză și cercetare științifică pentru produse cu risc redus. JT lansează în România noul dispozitiv Ploom AURA

1 minut de citit Publicat la 12:47 24 Oct 2025 Modificat la 12:47 24 Oct 2025

sursa foto: JTI

O companie multinațională de origine japoneză investește 650 miliarde de yeni în inovație și produse cu risc redus. România este piață strategică pentru lansarea Ploom AURA - un produs de ultimă generație pentru consumatorii de tutun încălzit.

Grupul japonez JT, unul dintre cei mai mari jucători globali din industria tutunului, anunță investiții de peste 650 de miliarde yeni în dezvoltare și marketing pentru produsele inovatoare cu risc redus, consolidându-și prezența pe piețe internaționale strategice, inclusiv în România.

Compania își propune să-și majoreze cota și prezențaîn categoria produselor de nouă generație, mizând pe tehnologii avansate și cercetare științifică solidă, pentru a răspunde cererii tot mai mari a consumatorilor.

Investiții record și expansiune internațională accelerată

Conform Grupului, peste 90% din veniturile sale provin din segmentul tutunului, iar compania își concentrează resursele pe extinderea acestui portofoliu prin lansarea și expansiunea rapidă a produselor din categoria produselor cu risc redus. (RRP).

Noul produs era disponibil deja la începutul lunii octombrie în 27 de piețe internaționale, iar procesul de extindere continuă. Obiectivul grupului este ca până la sfârșitul lui 2028, segmentul produselor cu tutun încălzit să reprezinte 15–17% cotă de segment în piețele cheie, atingând pragul de rentabilitate pentru produsele cu risc redus.

România, piață europeană prioritară

România, potrivit oficialilor JT Group, este o piață strategică pentru dezvoltarea segmentului de produse cu risc redus.

Fundament științific: produse cu risc redus dovedit

Investițiile masive ale companiei sunt susținute de cercetare. Produsele Ploom se bazează pe o tehnologie brevetată de încălzire a tutunului. Testele chimice și fizice, precum absența particulelor solide, confirmă că, prin această tehnologie, tutunul nu arde în timpul utilizării și nu se generează fum.

Teste științifice suplimentare arată că există o reducere medie a nivelurilor a 43 de substanțe nocive în vaporii Ploom, comparativ cu fumul de țigară convențional. Testele toxicologice și clinice indică faptul că această expunere redusă la substanțe nocive stă la baza potențialului de risc redus al produsului Ploom.

Ploom AURA: noul produs inovator lansat în România

Noul dispozitiv Ploom AURA, lansat recent și în România, marchează o nouă etapă în strategia companiei de inovație, tehnologie și sustenabilitate.

Strategia JT Group confirmă o mutare strategică majoră în industria tutunului globală, cu investiții record în inovație, cercetare științifică solidă și lansări rapide. Lansarea Ploom Aura în România consolidează poziția țării noastre ca piață strategică în Europa Centrală și de Est, iar categoria produselor cu risc redus este văzută de industrie ca motorul principal de creștere pentru următorul deceniu.

Material susţinut de JTI.