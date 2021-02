Cea mai mare descoperire în tratamentul COVID, după dexametazonă. Reduce mortalitatea cu 50%

Rezultatele sunt și mai promiţătoare atunci când tocilizumabul este combinat cu dexametazona. Acest cocktail de medicamente reduce cu 50 la sută mortalitatea în cazul pacienţior cu forme severe de COVID-19. Specialiştii sunt de părere că după dexametazonă, aceasta este cea mai importantă descoperire în tratamentul COVID-19.

Doctorul Simin Florescu, director medical la Spitalul Victor Babeș, a explicat că a folosit acest medicament pentru tratarea pacienților încă de la începutul pandemiei.

„Pare a fi foarte util, dar pentru pacienții care intră în acele tulburări de tip citokinic care apar la formele severe de COVID-19 - tocilizumab. Deci, inhibitorii de intereukină-6 au funcționat foarte bine în cazul pacienților noștri.

Noi l-am administrat, cred că, din a doua săptămână de când am avut pacienți. Cred că am fost primii care am utilizat tocilizumab pentru că aceia care ne-au ajutat să-l procurăm - este off-label - , producătorii, au fost foarte mirați ce vrem noi să facem cu ăsta, la momentul respectiv. Le-am explicat, ne-au ajutat și lucrurile au mers foarte bine pentru majoritatea pacienților, dar, repet, e vorba de forme medii, severe sau chiar critice care au primit acest tip de medicație și care au reușit foarte mult să depășească acel moment, cu condiția să-l administrăm la timp”, a explicat Simin Aysel Florescu, pentru DC News.

Ce este Tocilizumab

Tocilizumab este un medicament intravenos utilizat pentru tratarea artritei reumatoide, care a fost adăugat în studiu în aprilie 2020 pentru pacienții cu COVID-19 care au necesitat oxigen și au avut dovezi de inflamație. Recrutarea în brațul cu tocilizumab al studiului a încetat pe 24 ianuarie 2021, deoarece, în opinia comitetului de conducere al studiului, au fost înscriși suficienți pacienți pentru a stabili dacă medicamentul a avut sau nu un beneficiu semnificativ.

Pentru fiecare 25 de pacienți tratați cu tocilizumab, împreună cu un steroid ieftin administrat deja în mod curent, s-ar salva o viață suplimentară, spun experții.

