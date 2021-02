Toni Grecu, mesaj pentru cei care neagă existența coronavirusului: ”Să dea Dumnezeu să... ”

Acum are un singur mesaj pentru conspiraționiștii și negaționiștii COVID, care sunt destul de mulți în România, inclusiv în lumea artistică.

”Să dea Dumnezeu să nu treacă niciodată prin ce am trecut eu. Atât. Să creadă ce vor ei, nu mă interesează. Nu vreau să-i conving că COVID-ul există, că vaccinul e bun și că situația în care suntem acum nu este făcută de Bill Gates. Nu vreau să conving pe nimeni despre asta.

Eu vreau să spun doar atât: am trecut printr-un moment foarte complicat al vieții mele, nu m-aș fi așteptat vreodată să ajung în situația asta, toată familia s-a îmbolnăvit și fiecare a avut altă formă. Deci fiecare membru al familiei mele a avut altă formă de boală și ne-am îmbolnăvit cu aceeași tulpină. E incredibil”, a spus Toni Grecu, la B1.

Toni Grecu a trecut prin momente teribile din cauza COVID-19. A fost dependent de oxigen, iar acum se reface. Boala l-a lăsat, însă, cu sechele grave. După aproape o lună de când a ajuns de urgență la spital, acesta a vorbit despre starea lui actuală de sănătate.

Plămânii săi sunt serios afectați și are nevoie de o perioadă lungă de recuperare.

”Din păcate, o parte din plămâni a dispărut! Acum, lucrurile sunt ok, lucrurile merg spre bine. N-am fost intubat, n-am fost la terapie intensivă, am avut o formă gravă, dar nu chiar atât de gravă. La un moment dat, ca să pot să respir, am avut nevoie de 10 l de oxigen. Din fericire, am depășit repede momentul, apoi lucrurile au evoluat spre bine și am fost externat”, a povestit comediantul, într-o emisiune TV.

Toni Grecu a recunoscut și care a fost marea sa greșeală care ar fi putut să-i aducă sfârșitul.

„În primele 3 zile am avut frisoane, transpirații masive și temperatură. Am zis că așa e boala și că o tratez acasă. Am urmat indicațiile medicului, doar că în ziua 4 de boală, am făcut temperatură 39 și am decis să merg de urgență la spital. În 3 zile, boala m-a destabilizat complet. Nu puteam să stau mai mult de 1 minut în picioare și nu puteam să merg la toaletă fără oxigen!”, a mai povestit Toni Grecu.

