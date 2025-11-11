Topul Naţional al Firmelor Private din România: 200 de companii au fost premiate pentru performanţele lor

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă motorul economiei românești. Foto: Captură Antena 3 CNN

După muncă, vine și recunoașterea. Cele mai performante companii românești au fost premiate la Topul Național al Firmelor Private din România, un eveniment de referință pentru mediul de afaceri autohton. Anul acesta s-au acordat 200 de premii firmelor care, împreună, au o cifră de afaceri de peste 2,3 miliarde de euro și susțin aproape 15 mii de locuri de muncă în toată țara.

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă motorul economiei românești: angajează 66% din forța de muncă a mediului privat și generează mai mult de jumătate din valoarea adăugată brută. Antreprenorii care au demonstrat viziune, curaj și rezultate solide au urcat astăzi pe scenă în cadrul evenimentului organizat de IMM România.

"200 de premii pentru firme ale căror cifră de afaceri cumulată este de aproximativ 2,3 miliarde de euro, care angajează 14.500 de oameni și au un profit de aproximativ 200 de milioane de euro. Este important să celebrăm totuși și munca unor companii; odată pe an să ne oprim și să ne uităm la performanțele acestora.

Ne-am axat pe înalta performanță sportivă a României, pe cei care au reușit să ne ridice în picioare, să creeze emoție pentru România și care au, cumva, în comun cu antreprenoriatul toate aceste atribute ale sportului", a spus Florin Jianu, preşedintele IMM România.

Premiile au fost acordate pe baza datelor oficiale de la Registrul Comerțului, în funcție de profit, cifră de afaceri și performanță. Distincțiile au fost structurate după mărimea companiilor, domeniile de activitate și regiuni, pentru a evidenția cele mai competitive firme la nivel național și local.

"Cred că e important să susținem antreprenorii români, pentru că, în final, ei construiesc România. Dacă pentru ei reușim să oferim continuitatea businessului și a vieții lor, cu siguranță economia se va dezvolta. Singura modalitate prin care putem să dezvoltăm întreaga țară este printr-o economie de piață, prin antreprenorii care sunt foarte bine ancorați în economia românească și care își doresc să ducă mai departe businessul", a spus Călin Matei, CEO la o companie de asigurări.

"Antreprenorii români au ajuns aici trecând prin perioade mult mai grele și, de aici înainte, chiar dacă nu este ușor, am încredere că ei se vor descurca. Cred că astăzi România se află în fața unor alegeri care pot deschide multe oportunități. Nu este totul pe termen scurt – nu trebuie să privim doar în cicluri scurte de business, ci, în mod inclusiv, să ne gândim pe termen lung. Trebuie să privim oportunitățile mari și să analizăm toate căile care astăzi ni se deschid", a spus şi Ionuţ Stanimir, director de marketing şi comunicare la o bancă comercială.



Evenimentul Topul Național al Firmelor Private din România a ajuns la a 33-a ediție și continuă să aducă în prim plan antreprenorii români care generează valoare, stabilitate și locuri de muncă.