Tragedie în Sibiu: Doi copii au căzut într-un pârâu. Fetița de 6 ani a murit, fratele ei este căutat de salvatori

Fetița de 6 ani a murit, fratele ei este căutat de salvatori. Foto: Antena 3 CNN

O fetiță în vârstă de 6 ani a murit, luni, după ce a căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu. Echipajele de salvare îl caută acum pe fratele ei, de 9 ani, care se presupune că a căzut şi el în apă.

Reprezentanţii IPJ Sibiu au anunţat că au fost sesizaţi, în jurul orei 16:25, cu privire la faptul că o minoră ar fi căzut într-un pârâu din apropierea locuinţei din localitatea Chirpăr.

”Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre o minoră de 6 ani, din localitatea Chirpăr, care a fost extrasă din apă, însă din nefericire, echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul acesteia.

Întrucât, din informaţiile obţinute de către poliţişti a rezultat că fetiţa era însoţită de către un alt minor, în vârstă de 9 ani, care nu a fost găsit în zonă, s-au declanşat verificări de urgenţă în vederea găsirii băiatului”, a transmis IPJ Sibiu.

În ajutor a fost solicitat şi un elicopter SMURD de la Braşov.