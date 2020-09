Trei frați care au jucat la loto aceleași numere timp de 40 de ani au câștigat în sfârșit potul cel mare

Cei trei frați sunt din Richmond, Virginia, și au dezvăluit că joacă respectivele numerei, în fiecare săptămână, de 40 de ani.

”Nu-mi amintesc de ce am ales exact aceste numere. Tot ce știu este că a fost acum 40 de ani, am scris fiecare numerele și am selectat un bilet pentru a juca. De atunci jucăm aceleași numere”, a spus unul dintre ei, potrivit Daily Mail.

După ce a verificat numerele de mai multe ori, ca să fie absolut sigur că are în mână biletul câștigător, unul dintre frați i-a anunțat plin de emoție și pe ceilalți. Evident că premiul trebuia împărțit la trei.

”Am verificat biletul de mai multe ori, am vrut doar să mă asigur că am câștigat. În momentul în care am realizat că este adevărat, am avut onoarea și plăcerea să îi anunț pe frații mei că împărțim premiul”, a mai declarat bărbatul.