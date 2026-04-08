Trenul internațional IR 346 "Dacia" București Nord–Viena va avea orarul modificat pe teritoriul Ungariei

Publicat la 17:32 08 Apr 2026 Modificat la 17:32 08 Apr 2026

Trenul internaţional IR 346 "Dacia" Bucureşti Nord - Viena va circula cu modificări de orar pe teritoriul Ungariei până în data de 12 decembrie 2026, a anunţat miercuri CFR Călători, în urma unei avizări primite din partea administraţiei feroviare ungare MAV-START, precizează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CFR Călători, aceste modificări sunt determinate de desfăşurarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe secţiunea Ferencvaros - Budapesta Kelenfold, în perioada 7 aprilie - 12 decembrie 2026.

"Urmare a acestor lucrări de pe infrastructura feroviară maghiară, în circulaţia trenului IR 346 Dacia pot interveni modificări de orar şi pe teritoriul austriac.

Recomandăm pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale inconveniente. Informaţii actualizate privind traficul feroviar pe reţeaua MAV pot fi consultate accesând: https://www.mavcsoport.hu/", spun reprezentanţii operatorului român de transport feroviar de călători.